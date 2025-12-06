Für den Gastgeber FC Einheit Wernigerode endete das Duell mit dem 1. SC 1911 Heiligenstadt am 15. Spieltag der Fußball-NOFV-Oberliga Süd mit einer 1:1 (1:0)-Punkteteilung.

Wernigerode/MTU. Mit einem Gleichstand sind der FC Einheit Wernigerode und der 1. SC 1911 Heiligenstadt am Samstag vom Platz gegangen. 134 Zuschauer sahen das Spiel im Mannsberg-Stadion.

Usman Taiwo traf für den FC Einheit Wernigerode in Spielminute 17 und sicherte so dem Gastgeber einen Vorteil.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 06.12.2025, 13.00 Uhr

Austragungsort: Wernigerode

Wettbewerb: NOFV-Oberliga Süd

Spieltag: 15

1:1 für FC Einheit Wernigerode und 1. SC 1911 Heiligenstadt – 65. Minute

Das rettende Tor für den 1. SC 1911 Heiligenstadt fiel 20 Minuten nach der Halbzeitpause, als Kristian Bako den Ball ins gegnerische Tor bugsierte und noch den Ausgleich für das gaster Team erzielte (65.).

Aufstellung und Statistik: FC Einheit Wernigerode – 1. SC 1911 Heiligenstadt

FC Einheit Wernigerode: Lohse – Schlichting, Kuhnhold, Lisowski, St. Louis (73. Pandyal), Dörnte, Singbeil, Farwig, Wersig, Taiwo, Hunter

1. SC 1911 Heiligenstadt: Stankovic – Köhler, Abdoul Aziz, Henkel (60. Gümpel), Möhlhenrich, Bako, Göbel, Vogt, Jeschke (60. Michalek), Gorges (67. Dornieden), Pietsch (86. Grimm)

Tore: 1:0 Usman Taiwo (17.), 1:1 Kristian Bako (65.); Schiedsrichter: John Bartsch (Zwickau); Assistenten: Ronny Walter, Florian Ordon; Zuschauer: 134