Am 4. Spieltag der Fußball-NOFV-Oberliga Süd erzielte der Heimverein VfB Auerbach 1 gegen den RSV Eintracht 1949 ein 1:1 (0:0)-Unentschieden.

Auerbach/vogtl./MTU. Zwei Tore, aber kein Sieger: Das Spiel von VfB Auerbach 1 und RSV Eintracht 1949 ist gleichauf geendet.

In der ersten Spielhälfte konnte keine der Mannschaften ein Tor für sich verzeichnen und so ging es mit 0:0 torlos in die Pause.

Henry Lehmann (RSV Eintracht 1949) netzte dann spät in Spielminute 68 ein und brachte die Gastgeber in Rückstand.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 30.08.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Auerbach/vogtl.

Wettbewerb: NOFV-Oberliga Süd

Spieltag: 4

1:1 für VfB Auerbach 1 und RSV Eintracht 1949 – Minute 79

Beide Teams wechselten in der verbliebenen Spielzeit nochmal aus. Charlie Spranger wurde für Yannic Voigt eingesetzt und Ben Colin Weigel für Tim Kaiser. Auf der Gastseite räumten Fabian Seeger für Leon Hellwig und Henry Lehmann für Muratcan Mert Yatkiner den Platz. Für die Hausherren sollte sich die Aktion lohnen.

Das rettende Tor für den VfB Auerbach 1 fiel 34 Minuten nach der Halbzeitpause, als Charlie Spranger den Ball ins gegnerische Tor bugsierte und den Ausgleich für das Auerbacher Team erzielte (79.). Obwohl keine Tore mehr fielen, war der Rest des Spiels nicht langweilig. Der RSV Eintracht 1949 wurde noch einmal mit Gelb verwarnt und musste in Spielminute 82 einen Spieler vom Platz nehmen. Die Gegner vom VfB Auerbach 1 beendeten die Partie mit zwei weiteren Gelben Karten. Die Auerbacher haben sich somit Platz zwölf gesichert.

Aufstellung und Statistik: VfB Auerbach 1 – RSV Eintracht 1949

VfB Auerbach 1: Birke – Schardt, Kaiser (69. Weigel), Birkner (85. Schneider), Cermus (90. Lippmann), Guzlajevs, Kadric, Schmidt, Voigt (69. Spranger), Hache, Bauer (69. Roscher)

RSV Eintracht 1949: Brenn – Plumpe (87. Hauck), Samson, Göth, Seeger (69. Hellwig), Güllmeister, Mustapha, Kruska, Lehmann (69. Yatkiner), Fron (90. Jupolli), Ekalle

Tore: 0:1 Henry Lehmann (68.), 1:1 Charlie Spranger (79.); Schiedsrichter: Paul Bräuer (Nordhausen); Assistenten: Jason Poser, Maurice Moszczynski; Zuschauer: 378