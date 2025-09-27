Für den Gastgeber VFC Plauen endete das Spiel gegen den FC Einheit Rudolstadt am 7. Spieltag der Fußball-NOFV-Oberliga Süd mit einem 1:1 (0:0)-Unentschieden.

Plauen/MTU. Zwei Tore, aber kein Sieger: Die Begegnung zwischen VFC Plauen und FC Einheit Rudolstadt ist gleichauf geendet.

Am Ende einer trefferlosen ersten Halbzeit gingen die Mannschaften 0:0 in die Pause.

Die zweite Spielhälfte war gerade erst gestartet, als Tyron Profis für Plauen traf und acht Minuten nach Anpfiff zur zweiten Halbzeit (53.) dem Gastgeber einen Vorsprung sicherte.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 27.09.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Plauen

Wettbewerb: NOFV-Oberliga Süd

Spieltag: 7

1:1 für VFC Plauen und FC Einheit Rudolstadt – 67. Minute

Das rettende Tor für den FC Einheit Rudolstadt fiel 22 Minuten nach der Pause, als Marco Riemer den Ball hinter die gegnerische Linie bugsierte und noch den Ausgleich für das Rudolstädter Team erzielte (67.). Obwohl keine Tore mehr fielen, war der Rest des Spiels nicht langweilig. Der VFC Plauen wurde noch einmal mit Gelb verwarnt. Die Gegner vom FC Einheit Rudolstadt beendeten die Partie mit zwei weiteren Gelben Karten.

Aufstellung und Statistik: VFC Plauen – FC Einheit Rudolstadt

VFC Plauen: Pischon – Martynets (75. Kämpfer), De Moura Beal, Limmer, Profis, Hussain (60. Eichie), Tanriver, Sponer, Haake (86. Habermann Passionoto), Schubert (86. Greenham), Eren (60. Winter)

FC Einheit Rudolstadt: Kunth – Heß, Smyla, Krahnert, Schlegel, Starke (70. Fadavi), Rupprecht, Ensenbach (90. Häußer), Schneider, Frackowiak, Riemer

Tore: 1:0 Tyron Profis (53.), 1:1 Marco Riemer (67.); Schiedsrichter: Ahmad Chahrour (Berlin); Assistenten: Hannes Stein, Frank Tallner; Zuschauer: 705