Ein 1:1 (0:0)-Remis war das Ergebnis des Aufeinandertreffens von VfB Auerbach 1 und RSV Eintracht 1949 am 4. Spieltag der Fußball-NOFV-Oberliga Süd.

Auerbach/vogtl./MTU. Zwei Tore, aber kein Sieger: Das Spiel von VfB Auerbach 1 und RSV Eintracht 1949 ist auf Augenhöhe geendet.

Das Spiel blieb in der ersten Halbzeit ohne Tore und die Teams verabschiedeten sich 0:0 in die Pause.

Zuerst sah es auch in der zweiten Halbzeit nicht besser aus. Doch dann schoss Henry Lehmann das erste Tor und brachte die Gastgeber ins Schwitzen (68.).

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 30.08.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Auerbach/vogtl.

Wettbewerb: NOFV-Oberliga Süd

Spieltag: 4

1:1 Ausgleich im Spiel VfB Auerbach 1 gegen RSV Eintracht 1949 – 79. Minute

In der verbliebenen Spielzeit versuchten beide Teams durch Spielerwechsel nochmal neue Impulse zu setzen. Charlie Spranger kam rein für Yannic Voigt und Ben Colin Weigel für Tim Kaiser. Auf der Gastseite sprangen Leon Hellwig für Fabian Seeger und Muratcan Mert Yatkiner für Henry Lehmann ein. Eine Aktion, die sich für die Hausherren auszahlen sollte.

Das rettende Tor für den VfB Auerbach 1 fiel 34 Minuten nach der Pause, als Charlie Spranger den Ball hinter die gegnerische Linie bugsierte und den Ausgleich für das Auerbacher Team errang (79.). Obwohl keine Tore mehr fielen, war der Rest des Spiels weiterhin spannend. Der RSV Eintracht 1949 wurde noch einmal mit Gelb verwarnt und musste in Spielminute 82 einen Spieler vom Platz nehmen. Die Gegner vom VfB Auerbach 1 beendeten die Partie mit zwei weiteren Gelben Karten. Der VfB Auerbach 1 sicherte sich somit Platz zwölf.

Aufstellung und Statistik: VfB Auerbach 1 – RSV Eintracht 1949

VfB Auerbach 1: Birke – Cermus (90. Lippmann), Birkner (85. Schneider), Voigt (69. Spranger), Schardt, Bauer (69. Roscher), Guzlajevs, Schmidt, Hache, Kaiser (69. Weigel), Kadric

RSV Eintracht 1949: Brenn – Ekalle, Fron (90. Jupolli), Kruska, Lehmann (69. Yatkiner), Plumpe (87. Hauck), Mustapha, Samson, Göth, Seeger (69. Hellwig), Güllmeister

Tore: 0:1 Henry Lehmann (68.), 1:1 Charlie Spranger (79.); Schiedsrichter: Paul Bräuer (Nordhausen); Assistenten: Jason Poser, Maurice Moszczynski; Zuschauer: 378