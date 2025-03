Für den Gastgeber VfB Auerbach 1 endete das Duell mit dem SC Freital am 18. Spieltag der Fußball-NOFV-Oberliga Süd mit einer 1:1 (0:0)-Punkteteilung.

Auerbach/vogtl./MTU. Am Mittwoch endete das Spiel zwischen dem VfB Auerbach 1 und dem SC Freital mit einem Remis.

Am Ende einer trefferlosen ersten Halbzeit gingen die beiden Mannschaften ohne Tore in die Pause.

Die Partie ging zuende und fast sah es so aus, als würden sie sich mit einem 0:0 trennen, als Lucas Seidel für Auerbach traf und am Ende einer ebenfalls torlosen zweiten Halbzeit (85.) dem Gastgeber einen Vorsprung sicherte.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 12.03.2025, 19.00 Uhr

Austragungsort: Auerbach/vogtl.

Wettbewerb: NOFV-Oberliga Süd

Spieltag: 18

Minute 90+5 VfB Auerbach 1 auf Augenhöhe mit SC Freital – 1:1

Nachspielzeit: Das Spiel war so gut wie vorbei, da gelang es Nico Wermann, den Ball ins Netz zu befördern und so den Ausgleich für die Freitaler zu erreichen (90.+5). In Spielminute 95 handelte sich der SC Freital noch eine Gelbe Karte ein.

Aufstellung und Statistik: VfB Auerbach 1 – SC Freital

VfB Auerbach 1: Birke – Graf (61. Seidel), Kadric (90. Schardt), Brejcha, Roscher (90. Tomoski), Bauer, Birkner, Hache, Guzlajevs, Schmidt, Kaiser (61. Weigel)

SC Freital: Endmann – Schulze, Weidauer (80. Seidel), Hennig, Tänzer (88. Böcker), Von Brezinski, Adler, Genausch (75. Seyfert), Frenzel (46. Wermann), Michael, Wuchrer (88. Ranninger)

Tore: 1:0 Lucas Seidel (85.), 1:1 Nico Wermann (90.+5); Schiedsrichter: Tarik El-Hallag (Jena); Assistenten: Bruno Scharnowski, Louis Gaudes; Zuschauer: 245