Ein 1:1 (1:1)-Unentschieden war das Resultat des Aufeinandertreffens von VfB Empor Glauchau und FSV Budissa Bautzen am 5. Spieltag der Fußball-NOFV-Oberliga Süd.

Glauchau/MTU. Am Sonntag endete das Spiel zwischen dem VfB Empor Glauchau und dem FSV Budissa Bautzen mit einem Remis.

Der erste Treffer fiel kurz nach Spielstart, als Lucien Hertel für Glauchau traf und nach nur neun Minuten dem Gastgeber einen Vorteil sicherte.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 14.09.2025, 13.30 Uhr

Austragungsort: Glauchau

Wettbewerb: NOFV-Oberliga Süd

Spieltag: 5

Minute 26 VfB Empor Glauchau auf Augenhöhe mit FSV Budissa Bautzen – 1:1

Das Ergebnis des Spiels war schon in der ersten Spielhälfte entschieden. Der finale Treffer fiel kurz vor der Pause, als Jannik Käppler den Ball über die Torlinie bugsierte und den Ausgleich für das Bautzener Team erzielte (26.).

Aufstellung und Statistik: VfB Empor Glauchau – FSV Budissa Bautzen

VfB Empor Glauchau: Reissig – Albustin, Hertel (67. Werrmann), Bochmann, Mack, Ullmann, Mende (80. Degel), Knoll (80. Börner), Anger, Sieber, Riesen

FSV Budissa Bautzen: Herrmann – Hentsch, Gerhardi, Hennig, Rohlik, Käppler (46. Cellarius), Noack, Haustein (73. Noack), Rohlik, Zech, Schröder

Tore: 1:0 Lucien Hertel (9.), 1:1 Jannik Käppler (26.); Schiedsrichter: Sven Schröder (Velten); Assistenten: Ahmad Chahrour, Leander Dietz; Zuschauer: 133