Am 5. Spieltag der Fußball-NOFV-Oberliga Süd erzielte der Heimverein VfB Empor Glauchau gegen den FSV Budissa Bautzen ein 1:1 (1:1)-Unentschieden.

Glauchau/MTU. Mit einem Unentschieden sind der VfB Empor Glauchau und der FSV Budissa Bautzen am Sonntag auseinander gegangen. 133 Zuschauer sahen das Spiel im Sportpark Meeraner Str..

Lucien Hertel (VfB Empor Glauchau) netzte nur neun Minuten nach Anpfiff als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 14.09.2025, 13.30 Uhr

Austragungsort: Glauchau

Wettbewerb: NOFV-Oberliga Süd

Spieltag: 5

Kurz vor dem Pausenpfiff konnte Jannik Käppler (Bautzen) den Ball über die Linie bringen und noch den Ausgleich für Bautzen erreichen (26.).

Aufstellung und Statistik: VfB Empor Glauchau – FSV Budissa Bautzen

VfB Empor Glauchau: Reissig – Sieber, Knoll (80. Börner), Bochmann, Anger, Ullmann, Mack, Albustin, Riesen, Mende (80. Degel), Hertel (67. Werrmann)

FSV Budissa Bautzen: Herrmann – Haustein (73. Noack), Noack, Rohlik, Hentsch, Zech, Rohlik, Gerhardi, Schröder, Hennig, Käppler (46. Cellarius)

Tore: 1:0 Lucien Hertel (9.), 1:1 Jannik Käppler (26.); Schiedsrichter: Sven Schröder (Velten); Assistenten: Ahmad Chahrour, Leander Dietz; Zuschauer: 133