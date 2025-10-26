Am 10. Spieltag der Fußball-NOFV-Oberliga Süd erzielte der Gastgeber VfB Germania Halberstadt gegen den VfB 1921 Krieschow ein 1:1 (0:1)-Unentschieden.

Halberstadt/MTU. Mit einem Gleichstand sind die VfB Germania Halberstadt und der VfB 1921 Krieschow am Sonntag auseinander gegangen. 311 Zuschauer sahen das Spiel im Friedensstadion.

Die Erlösung am Ende der ersten Halbzeit kam für die Mannschaft von Robert Koch, als Miguel Pereira Rodrigues für Krieschow traf und nach einer bis dahin ersten Halbzeit ohne Treffer in Minute 41 dann die Gastgeber so ins Hintertreffen brachte.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 26.10.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Halberstadt

Wettbewerb: NOFV-Oberliga Süd

Spieltag: 10

1:1 Ausgleich im Spiel VfB Germania Halberstadt gegen VfB 1921 Krieschow – Minute 77

32 Minuten nach der Pause konnte Joel-Pascal Klaschka (Halberstadt) den Ball über die Linie bringen und noch den Ausgleich für Halberstadt erzielen (77.). Obwohl keine Tore mehr fielen, war der Rest des Spiels nicht langweilig. Die VfB Germania Halberstadt wurde noch dreimal mit Gelb verwarnt.

Aufstellung und Statistik: VfB Germania Halberstadt – VfB 1921 Krieschow

VfB Germania Halberstadt: Cichos – Heinrich, Grzega, Hackethal, Kohn, Heller (16. Hujdurovic), Stobbe, Kuffner Sandri (77. Ertmer), Boateng (64. Huber), Klaschka, Rust

VfB 1921 Krieschow: Mellack – Zizka, Hebler, Pahlow, Knechtel, Pereira Rodrigues (80. Stephan), Dreßler, Felgenträger (64. Gerstmann), Zurawsky, Michalski, Raak (80. Antosiak)

Tore: 0:1 Miguel Pereira Rodrigues (41.), 1:1 Joel-Pascal Klaschka (77.); Schiedsrichter: Nils Schröter (Nordhausen); Assistenten: Benjamin Strebinger, Paul Baudis; Zuschauer: 311