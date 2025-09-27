Für den Gastgeber VFC Plauen endete das Duell mit dem FC Einheit Rudolstadt am 7. Spieltag der Fußball-NOFV-Oberliga Süd mit einem 1:1 (0:0)-Unentschieden.

Plauen/MTU. Zwei Tore, aber kein Sieger: Die Begegnung zwischen VFC Plauen und FC Einheit Rudolstadt ist gleichauf geendet.

Am Ende einer trefferlosen ersten Halbzeit gingen die Mannschaften ohne Tore in die Pause.

Die zweite Halbzeit war gerade erst gestartet, als Tyron Profis für Plauen traf und acht Minuten nach Anpfiff zur zweiten Halbzeit (53.) dem Gastgeber einen Vorteil sicherte.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 27.09.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Plauen

Wettbewerb: NOFV-Oberliga Süd

Spieltag: 7

67. Minute VFC Plauen auf Augenhöhe mit FC Einheit Rudolstadt – 1:1

Das rettende Tor für den FC Einheit Rudolstadt fiel 22 Minuten nach der Pause, als Marco Riemer den Ball hinter die gegnerische Linie bugsierte und noch den Ausgleich für das Rudolstädter Team erzielte (67.). Obwohl keine Tore mehr fielen, war der Rest des Spiels nicht langweilig. Der VFC Plauen wurde noch einmal mit Gelb verwarnt. Die Gegner vom FC Einheit Rudolstadt beendeten die Partie mit zwei weiteren Gelben Karten.

Aufstellung und Statistik: VFC Plauen – FC Einheit Rudolstadt

VFC Plauen: Pischon – Sponer, Profis, Haake (86. Habermann Passionoto), Tanriver, Hussain (60. Eichie), Schubert (86. Greenham), Eren (60. Winter), Limmer, Martynets (75. Kämpfer), De Moura Beal

FC Einheit Rudolstadt: Kunth – Schlegel, Schneider, Frackowiak, Starke (70. Fadavi), Riemer, Ensenbach (90. Häußer), Smyla, Heß, Rupprecht, Krahnert

Tore: 1:0 Tyron Profis (53.), 1:1 Marco Riemer (67.); Schiedsrichter: Ahmad Chahrour (Berlin); Assistenten: Hannes Stein, Frank Tallner; Zuschauer: 705