Für den Gastgeber VFC Plauen endete das Duell mit dem FC Einheit Rudolstadt am 7. Spieltag der Fußball-NOFV-Oberliga Süd mit einer 1:1 (0:0)-Punkteteilung.

Plauen/MTU. Mit einem Gleichstand sind der VFC Plauen und der FC Einheit Rudolstadt am Samstag auseinander gegangen. 705 Zuschauer verfolgten das Spiel im Vogtlandstadion Hauptstadion.

Am Ende einer trefferlosen ersten Halbzeit gingen die Mannschaften ohne Tore in die Pause.

Die zweite Halbzeit war gerade erst gestartet, als Tyron Profis für Plauen traf und acht Minuten nach Anpfiff zur zweiten Halbzeit (53.) dem Gastgeber einen Vorteil sicherte.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 27.09.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Plauen

Wettbewerb: NOFV-Oberliga Süd

Spieltag: 7

67. Minute VFC Plauen auf Augenhöhe mit FC Einheit Rudolstadt – 1:1

22 Minuten nach der Halbzeitpause konnte Marco Riemer (Rudolstadt) den Ball über die Linie bringen und noch den Ausgleich für Rudolstadt erlangen (67.). Obwohl keine Tore mehr fielen, war der Rest des Spiels weiterhin spannend. Der VFC Plauen wurde noch einmal mit Gelb verwarnt. Die Gegner vom FC Einheit Rudolstadt beendeten die Partie mit zwei weiteren Gelben Karten.

Aufstellung und Statistik: VFC Plauen – FC Einheit Rudolstadt

VFC Plauen: Pischon – Eren (60. Winter), Tanriver, Profis, Haake (86. Habermann Passionoto), Schubert (86. Greenham), Hussain (60. Eichie), Limmer, Sponer, De Moura Beal, Martynets (75. Kämpfer)

FC Einheit Rudolstadt: Kunth – Starke (70. Fadavi), Heß, Ensenbach (90. Häußer), Schneider, Rupprecht, Krahnert, Smyla, Frackowiak, Schlegel, Riemer

Tore: 1:0 Tyron Profis (53.), 1:1 Marco Riemer (67.); Schiedsrichter: Ahmad Chahrour (Berlin); Assistenten: Hannes Stein, Frank Tallner; Zuschauer: 705