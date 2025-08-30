Ein 1:1 (0:0)-Unentschieden war das Resultat des Aufeinandertreffens von VFC Plauen und SG Union Sandersdorf am 4. Spieltag der Fußball-NOFV-Oberliga Süd.

Plauen/MTU. Am Samstag endete das Match zwischen dem VFC Plauen und der SG Union Sandersdorf mit einem Unentschieden.

In der ersten Hälfte des Spiels konnte keine der Mannschaften ein Tor für sich erspielen und so ging es mit 0:0 ohne Tore in die Pause.

Samyr Farkas (SG Union Sandersdorf) netzte in der 3. Minute der zweiten Halbzeit (48.) als Erster ein und brachte die Gastgeber in Rückstand.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 30.08.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Plauen

Wettbewerb: NOFV-Oberliga Süd

Spieltag: 4

VFC Plauen Kopf an Kopf mit SG Union Sandersdorf – 1:1 in Minute 70

Im Laufe der folgenden Minuten griff der Schiri in die Tasche. Die SG Union Sandersdorf kassierte einmal Gelb.

25 Minuten nach der Halbzeitpause konnte Johan Martynets (Plauen) den Ball über die Linie bringen und noch den Ausgleich für Plauen erlangen (70.). In Spielminute 73 handelte sich die SG Union Sandersdorf noch eine Gelbe Karte ein. Die Plauener haben sich somit Platz vier gesichert.

Aufstellung und Statistik: VFC Plauen – SG Union Sandersdorf

VFC Plauen: Pischon – Schubert (60. Habermann Passionoto), Martynets, Hussain (81. Greenham), Tanriver, Haake, Eichie (46. Kämpfer), Sponer, Plank (60. Winter), De Moura Beal, Limmer

SG Union Sandersdorf: Räthel – Exner (88. Mehnert), Sauer (62. Walter), Wonneberger (82. Scheibe), Choschnau, Farkas (62. Stashenko), Nakano, Seifert, Brunner (82. Jauck), Sponholz, Hamella

Tore: 0:1 Samyr Farkas (48.), 1:1 Johan Martynets (70.); Schiedsrichter: Paul Drößler (Gotha); Assistenten: Konrad Götze, Richard Lorenz; Zuschauer: 676