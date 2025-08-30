Für den Gastgeber VFC Plauen endete das Duell mit der SG Union Sandersdorf am 4. Spieltag der Fußball-NOFV-Oberliga Süd mit einer 1:1 (0:0)-Punkteteilung.

Plauen/MTU. Mit einem Unentschieden sind der VFC Plauen und die SG Union Sandersdorf am Samstag auseinander gegangen. 676 Zuschauer sahen das Spiel im Vogtlandstadion Hauptstadion.

Nach einer trefferlosen ersten Halbzeit gingen die beiden Mannschaften 0:0 in die Pause.

Die zweite Spielhälfte war gerade erst angepfiffen, als Samyr Farkas für Sandersdorf traf und drei Minuten nach Anpfiff zur zweiten Halbzeit (48.) die Gastgeber so ins Hintertreffen brachte.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 30.08.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Plauen

Wettbewerb: NOFV-Oberliga Süd

Spieltag: 4

1:1 für VFC Plauen und SG Union Sandersdorf – Minute 70

Im weiteren Spielverlauf griff der Schiri in die Tasche. Die SG Union Sandersdorf musste einmal Gelb hinnehmen.

25 Minuten nach der Halbzeitpause konnte Johan Martynets (Plauen) den Ball über die Linie bringen und noch den Ausgleich für Plauen erzielen (70.). In Spielminute 73 handelte sich die SG Union Sandersdorf noch eine Gelbe Karte ein. Die Plauener sicherten sich somit Platz vier.

Aufstellung und Statistik: VFC Plauen – SG Union Sandersdorf

VFC Plauen: Pischon – Martynets, Schubert (60. Habermann Passionoto), Hussain (81. Greenham), Plank (60. Winter), De Moura Beal, Sponer, Haake, Limmer, Tanriver, Eichie (46. Kämpfer)

SG Union Sandersdorf: Räthel – Farkas (62. Stashenko), Sauer (62. Walter), Brunner (82. Jauck), Sponholz, Exner (88. Mehnert), Seifert, Wonneberger (82. Scheibe), Hamella, Choschnau, Nakano

Tore: 0:1 Samyr Farkas (48.), 1:1 Johan Martynets (70.); Schiedsrichter: Paul Drößler (Gotha); Assistenten: Konrad Götze, Richard Lorenz; Zuschauer: 676