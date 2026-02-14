Fußball-NOFV-Oberliga Süd: In der Partie am Samstag war der 1. SC 1911 Heiligenstadt gegenüber der SG Union Sandersdorf machtlos und wurde mit 1:3 (1:1) vom Platz gefegt.

1:3 – 1. SC 1911 Heiligenstadt verliert auf dem heimischen Platz deutlich gegen SG Union Sandersdorf

Heilbad Heiligenstadt/MTU. Vor 204 Zuschauern hat sich das Team von Benedikt Seipel mit 1:3 (1:1) gegen Sandersdorf eine Niederlage eingestehen müssen.

Das erste Tor fiel kurz nach Spielstart, als Marius Ihbe für Sandersdorf traf und nach nur drei Minuten die Gastgeber so ins Hintertreffen brachte. Das Gegentor ließ nicht lange auf sich warten: Diesmal setzte Maciej Wolanski den Ball ins Netz.

1:1 im Duell zwischen 1. SC 1911 Heiligenstadt und SG Union Sandersdorf – Minute 39

In der 57. Minute griff der Schiri in die Tasche. Die SG Union Sandersdorf steckte einmal Gelb ein. Unentschieden. Sandersdorfs Dennis Brunner konnte seinem Team in Minute 75 jedoch einen Vorsprung verschaffen.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 14.02.2026, 13.30 Uhr

Austragungsort: Heilbad Heiligenstadt

Wettbewerb: NOFV-Oberliga Süd

Spieltag: 17

Im weiteren Spielverlauf griff der Schiri nochmals in die Tasche. Der 1. SC 1911 Heiligenstadt steckte einmal Gelb ein, zusätzlich zu einer Gelben Karte, die sich die Spieler bereits eingehandelt hatten.

Nur vier Minuten vor Abpfiff gelang es Maximilian Scheibe, den Ball ins Netz zu befördern und den Vorsprung seiner Mannschaft zum 1:3 auszubauen (86.). In Spielminute 91 handelte sich die SG Union Sandersdorf noch eine Gelbe Karte ein.

Aufstellung und Statistik: 1. SC 1911 Heiligenstadt – SG Union Sandersdorf

1. SC 1911 Heiligenstadt: Stankovic – Voilenko, Ruprecht (78. Tavares), Gorges (28. Pietsch), Von Breitenbuch, Köhler, Wolanski, Schnellhardt, Stashenko (78. Fiedler), Göbel, Bako (72. Wilhelm)

SG Union Sandersdorf: Räthel – Exner (90. Nakano), Sponholz, Hamella, Scheibe, Seifert, Schnabel, Ihbe (90. Sauer), Walter (90. Jauck), Brunner, Mehnert

Tore: 0:1 Marius Ihbe (3.), 1:1 Maciej Wolanski (39.), 1:2 Dennis Brunner (75.), 1:3 Maximilian Scheibe (86.); Schiedsrichter: Carl Wundram (Flöha); Assistenten: John Bartsch, Philipp Schubert; Zuschauer: 204