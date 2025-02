Fußball-NOFV-Oberliga Süd: Der Heimbonus half dem SV Blau-Weiß Zorbau am Samstag nicht, als er sich vor 87 Zuschauern mit 1:3 (0:0) gegen den VfB 1921 Krieschow verabschieden musste.

Zorbau/MTU. Die Begegnung zwischen dem SV Blau-Weiß Zorbau und dem VfB 1921 Krieschow hat eine unerfreuliche Wende für den Gastgeber genommen. Nach einem starken Start holten die Rivalen aus Krieschow auf und entschieden das Spiel schließlich mit 1:3 (0:0) für sich.

In der ersten Halbzeit konnte keine der Mannschaften ein Tor für sich verzeichnen und so ging es mit 0:0 torlos in die Pause.

Jihad Tarek Aljindo (SV Blau-Weiß Zorbau) netzte in der 5. Minute der zweiten Spielhälfte (50.) als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung. Das Gegentor ließ nicht lange auf sich warten: Diesmal setzte Miguel Pereira Rodrigues den Ball ins Netz (55.).

Unentschieden. Krieschows Martin Zurawsky konnte seinem Team in Minute 68 jedoch einen Vorsprung verschaffen.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 22.02.2025, 13.30 Uhr

Austragungsort: Zorbau

Wettbewerb: NOFV-Oberliga Süd

Spieltag: 18

Nur zwei Minuten darauf konnte Jannis Fuchs (Krieschow) den Ball über die Linie bringen (70.). Mit 1:3 verließen die Kolkwitz den Platz als Sieger. In Spielminute 75 handelte sich der SV Blau-Weiß Zorbau noch eine Gelb-Rote Karte ein.

Aufstellung und Statistik: SV Blau-Weiß Zorbau – VfB 1921 Krieschow

SV Blau-Weiß Zorbau: Kostal – Raßmann, Exner, Gomes Da Silva, Wagner, Aljindo (77. Engl), Günther, Franz (66. Köllner), Balde, Neuhaus, Janz

VfB 1921 Krieschow: Pflug – Antosiak (42. Zurawsky), Felgenträger (68. Michalski), Seibt (68. Gerstmann), Knechtel, Pereira Rodrigues (78. Schulz), Hebler, Grimm, Fuchs, Freigang, Pahlow (78. Raak)

Tore: 1:0 Jihad Tarek Aljindo (50.), 1:1 Miguel Pereira Rodrigues (55.), 1:2 Martin Zurawsky (68.), 1:3 Jannis Fuchs (70.); Schiedsrichter: Reinhard Meusel (Föritztal); Assistenten: Tarik El-Hallag, Tim Annemüller; Zuschauer: 87