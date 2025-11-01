Fußball-NOFV-Oberliga Süd: Am Samstag war die SG Union Sandersdorf gegenüber dem RSV Eintracht 1949 machtlos und wurde mit 1:4 (1:1) vom Platz gefegt.

Das erste Tor wurde kurz nach dem Anstoß erzielt, als Dominik Kruska für RSV traf und nach nur neun Minuten die Gastgeber so ins Hintertreffen brachte. Die Brandenburger konterten wenige Minuten später mit einem zweiten Tor. Diesmal war Pascal Sauer der Torschütze (23.).

Zum Leidwesen seines Teams lenkte der Sandersdorfer den Ball in der 60. Minute unglücklich ins eigene Tor. Die Brandenburger konnten ihren Vorsprung weiter ausbauen. Till Plumpe traf in Minute 66. Spielstand 3:1 für den RSV Eintracht 1949.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 01.11.2025, 13.30 Uhr

Austragungsort: Sandersdorf

Wettbewerb: NOFV-Oberliga Süd

Spieltag: 11

In Minute 79 fiel der finale Treffer der Partie. 34 Minuten nach der Pause gelang es Saheed Mustapha, den Ball ins Netz zu befördern und den Vorsprung seines Teams zum 1:4 zu festigen (79.). In Spielminute 84 handelte sich die SG Union Sandersdorf noch eine Gelbe Karte ein.

Aufstellung und Statistik: SG Union Sandersdorf – RSV Eintracht 1949

SG Union Sandersdorf: Räthel – Seifert, Sponholz (79. Koto'o Djouokou), Jauck, Mehnert (59. Schnabel), Farkas, Sauer (71. Mittmeier), Hamella, Scheibe (71. Walter), Nakano (71. Exner), Choschnau

RSV Eintracht 1949: Brenn – Mustapha, Sommer (87. Vujic), Fron, Steinborn (87. Koschembahr), Wurster (81. Yatkiner), Jupolli (68. Hauck), Plumpe (81. Seeger), Samson, Kruska, Güllmeister

Tore: 0:1 Dominik Kruska (9.), 1:1 Pascal Sauer (23.), 1:2 Lennart Pascal Jauck (60.), 1:3 Till Plumpe (66.), 1:4 Saheed Mustapha (79.); Schiedsrichter: Oskar Lämpel (Dresden); Assistenten: Benjamin Arnold, Louis Kehl; Zuschauer: 42