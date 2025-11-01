Ergebnis 11. Spieltag 1:4 – SG Union Sandersdorf verliert auf dem heimischen Platz deutlich gegen RSV Eintracht 1949
Fußball-NOFV-Oberliga Süd: Am Samstag war die SG Union Sandersdorf gegenüber dem RSV Eintracht 1949 machtlos und wurde mit 1:4 (1:1) vom Platz gefegt.
Sandersdorf/MTU. Das Spiel zwischen Sandersdorf und RSV ist mit einer klaren 1:4 (1:1)-Niederlage für die Gastgeber geendet.
Das erste Tor wurde kurz nach dem Anstoß erzielt, als Dominik Kruska für RSV traf und nach nur neun Minuten die Gastgeber so ins Hintertreffen brachte. Die Brandenburger konterten wenige Minuten später mit einem zweiten Tor. Diesmal war Pascal Sauer der Torschütze (23.).
1:1 für SG Union Sandersdorf und RSV Eintracht 1949 – 23. Minute
Zum Leidwesen seines Teams lenkte der Sandersdorfer den Ball in der 60. Minute unglücklich ins eigene Tor. Die Brandenburger konnten ihren Vorsprung weiter ausbauen. Till Plumpe traf in Minute 66. Spielstand 3:1 für den RSV Eintracht 1949.
Spielinfos
- Datum & Uhrzeit: 01.11.2025, 13.30 Uhr
- Austragungsort: Sandersdorf
- Wettbewerb: NOFV-Oberliga Süd
- Spieltag: 11
In Minute 79 fiel der finale Treffer der Partie. 34 Minuten nach der Pause gelang es Saheed Mustapha, den Ball ins Netz zu befördern und den Vorsprung seines Teams zum 1:4 zu festigen (79.). In Spielminute 84 handelte sich die SG Union Sandersdorf noch eine Gelbe Karte ein.
Aufstellung und Statistik: SG Union Sandersdorf – RSV Eintracht 1949
SG Union Sandersdorf: Räthel – Seifert, Sponholz (79. Koto'o Djouokou), Jauck, Mehnert (59. Schnabel), Farkas, Sauer (71. Mittmeier), Hamella, Scheibe (71. Walter), Nakano (71. Exner), Choschnau
RSV Eintracht 1949: Brenn – Mustapha, Sommer (87. Vujic), Fron, Steinborn (87. Koschembahr), Wurster (81. Yatkiner), Jupolli (68. Hauck), Plumpe (81. Seeger), Samson, Kruska, Güllmeister
Tore: 0:1 Dominik Kruska (9.), 1:1 Pascal Sauer (23.), 1:2 Lennart Pascal Jauck (60.), 1:3 Till Plumpe (66.), 1:4 Saheed Mustapha (79.); Schiedsrichter: Oskar Lämpel (Dresden); Assistenten: Benjamin Arnold, Louis Kehl; Zuschauer: 42