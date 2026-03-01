Fußball-NOFV-Oberliga Süd: In der Partie am Sonntag war der VfB Empor Glauchau gegenüber dem SC Freital machtlos und wurde 1:4 (1:3) besiegt.

1:4 – VfB Empor Glauchau verliert auf dem heimischen Platz deutlich gegen SC Freital

Glauchau/MTU. Vor 202 Zuschauern hat sich das Team von Nick Elsner mit 1:4 (1:3) gegen Freital geschlagen geben müssen.

Bruno Schiemann (SC Freital) netzte nur drei Minuten nach Spielbeginn als Erster ein und brachte die Gastgeber in Rückstand. Die Freitaler konterten schon wenige Minuten später. Diesmal war Luis Werrmann der Torschütze (8.).

VfB Empor Glauchau Kopf an Kopf mit SC Freital – 1:1 in Minute 8

Im weiteren Spielverlauf griff der Schiri in die Tasche. Der VfB Empor Glauchau musste einmal Gelb hinnehmen. Robin Fluß traf für Freital in Minute 30 und Bruno Schiemann in Minute 44. Spielstand 3:1 für den SC Freital.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 01.03.2026, 13.30 Uhr

Austragungsort: Glauchau

Wettbewerb: NOFV-Oberliga Süd

Spieltag: 19

In der zweiten Halbzeit versuchten beide Teams durch Spielerwechsel nochmal frische Impulse zu setzen. Philipp Sovago ersetzte Marius Bernhardt und Dario Tomoski kam rein für Richard Rühling. Auf der Gastseite sprangen Sandro Schulze für Robin Fluß und Moritz Herold für Bruno Schiemann ein. Eine Aktion, die sich für die Auswärtsmannschaft auszahlen sollte.

Das letzte Tor der Partie fiel 34 Minuten nach der Pause, als Sandro Schulze den Ball ins gegnerische Tor bugsierte und so den Abstand zum 1:4 ausbaute (79.). Damit war der Sieg der Freitaler entschieden. Der VfB Empor Glauchau rutschte auf Platz elf.

Aufstellung und Statistik: VfB Empor Glauchau – SC Freital

VfB Empor Glauchau: Ebersbach – Knoll, Werrmann (63. Gaida), Bernhardt (46. Sovago), Riesen, Sieber, Ullmann, Hertel, Hähnel, Barth (74. Albustin), Rühling (63. Tomoski)

SC Freital: Kamenz – Heidler, Schiemann (63. Herold), Fluß (63. Schulze), Tänzer (82. Häfner), Adler, Von Brezinski, Horschig (84. Böcker), Wermann, Frenzel, Michael (63. Menz)

Tore: 0:1 Bruno Schiemann (3.), 1:1 Luis Werrmann (8.), 1:2 Robin Fluß (30.), 1:3 Bruno Schiemann (44.), 1:4 Sandro Schulze (79.); Schiedsrichter: Jason Poser (Jena); Assistenten: Reinhard Meusel, Bruno Scharnowski; Zuschauer: 202