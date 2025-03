Eine deutliche Schlappe erlitt der Bischofswerdaer FV 1 an diesem Wochenende auf heimischem Platz gegen den VfB 1921 Krieschow. Die Gastgeber verloren das Match in der Fußball-NOFV-Oberliga Süd vor 191 Zuschauern mit 1:5 (0:2).

Bischofswerda/MTU. Die 191 Beobachter in der Volksbank Arena haben am Samstag ein echtes Debakel erlebt, als der Gastgeber Bischofswerdaer FV 1 ein ernüchterndes 1:5 (0:2) hinnehmen musste.

Das ersehnte erste Tor kam für die Mannschaft von Robert Koch am Ende der ersten Halbzeit, als Manuel Seibt für Krieschow traf und nach einer bis dahin ersten Halbzeit ohne Tore in Minute 40 dann die Gastgeber so ins Hintertreffen brachte. Die Kolkwitz legten nur kurze Zeit später nach. Wieder war Seibt der Torschütze (45+3.).

48. Minute: Bischofswerdaer FV 1 0:2 im Hintertreffen

Der Siegeszug der Kolkwitz brach nicht ab. Einen Ball nach dem anderen versenkte das Team von Trainer Robert Koch im gegnerischen Tor. Andy Hebler traf gleich mehrmals – in Minute 57 und 63 und Kamil Antosiak in Minute 89. Spielstand 5:0 für den VfB 1921 Krieschow.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 29.03.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Bischofswerda

Wettbewerb: NOFV-Oberliga Süd

Spieltag: 22

Nur zwei Minuten später konnte Martin Sobe (Bischofswerda) den Ball über die Linie bringen und noch ein ehrenrettendes Tor für das Team aus Bischofswerda erzielen (90.+1).

Aufstellung und Statistik: Bischofswerdaer FV 1 – VfB 1921 Krieschow

Bischofswerdaer FV 1: Kiefer – Hahn, Stopp, Hofmann (65. Hecker), Zizka, Reh (46. Sobe), Rettig, Bürger, Fromm (76. Weiß), Krautschick (65. Schiemann), Scharfe

VfB 1921 Krieschow: Mellack – Jeschke, Grimm, Gerstmann (66. Felgenträger), Knechtel (34. Seibt), Zurawsky (78. Antosiak), Pahlow (78. Tesche), Raak, Pereira Rodrigues, Hebler (66. Schulz)

Tore: 0:1 Manuel Seibt (40.), 0:2 Manuel Seibt (45.+3), 0:3 Andy Hebler (57.), 0:4 Andy Hebler (63.), 0:5 Kamil Antosiak (89.), 1:5 Martin Sobe (90.+1); Schiedsrichter: Leander Dietz (Berlin); Assistenten: David Isaias Petzak, Tom Rösler; Zuschauer: 191