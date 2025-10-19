Einen 5:4 (2:3)-Heimerfolg gegen den FC Grimma fuhr der 1. FC Lok Stendal am 9. Spieltag der Fußball-NOFV-Oberliga Süd ein.

Stendal/MTU. Nach einem fesselnden Duell haben sich der 1. FC Lok Stendal und der FC Grimma am Sonntag 5:4 (2:3) getrennt.

Das erste Tor wurde kurz nach Anpfiff erzielt, als Kevin Werner für Grimma traf und nach nur neun Minuten die Gastgeber so ins Hintertreffen brachte. Danach dauerte es nicht lange, bis ein weiteres Tor durch Robin Spreitzer (23.) erzielt wurde.

1. FC Lok Stendal hinkt 0:2 hinterher – Minute 23

Dann waren die zurückliegenden Stendaler dran: Philipp-Maik Witte versenkte den Ball in Spielminute 30. Eine wirkliche Bedrohung stellte das für die Grimmaer aber zunächst nicht dar. Sie reagierten und behielten weiterhin die Oberhand. Werner versenkte den Ball in Spielminute 40 ein weiteres Mal. Die Stendaler blieben ihnen auf den Fersen. Niclas Buschke versenkte den Ball in der 41. Spielminute, gefolgt von Rosario Schulze (49.). Die Mannschaften standen Kopf an Kopf. Die Grimmaer konnten sich aber revanchieren und erneut die Führung übernehmen. Tommy Kind traf in der 55. Minute. Die Stendaler blieben ihnen auf den Fersen. Witte schoss und traf in der 77. Minute zum zweiten Mal. Spielstand 4:4.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 19.10.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Stendal

Wettbewerb: NOFV-Oberliga Süd

Spieltag: 9

In den letzten Spielminuten kam es dann noch zu einem Erfolg: Es fehlten nur noch vier Minuten bis zum Abpfiff, als Witte den Ball erneut über die Torlinie bugsierte und damit den Sieg für die Mannschaft aus Stendal sicherte (86.).

Aufstellung und Statistik: 1. FC Lok Stendal – FC Grimma

1. FC Lok Stendal: Meichuk – Mahrhold, Knoblich, Schaarschmidt, Witte (90. Barrie), Kaschlaw (72. Scheffler), Buschke, Masuth, Ilchenko, Schleicher, Schulze

FC Grimma: Cap – Spreitzer, Kind (85. Mattheus), Janz, Vogel, Pistol, Rieger, Ziffert, Markus (46. Katzenberger), Hübner (59. Öner), Werner

Tore: 0:1 Kevin Werner (9.), 0:2 Robin Spreitzer (23.), 1:2 Philipp-Maik Witte (30.), 1:3 Kevin Werner (40.), 2:3 Niclas Buschke (41.), 3:3 Rosario Schulze (49.), 3:4 Tommy Kind (55.), 4:4 Philipp-Maik Witte (77.), 5:4 Philipp-Maik Witte (86.); Schiedsrichter: Paul Baudis (Sondershausen); Assistenten: Konrad Götze, Leon Maximilian Metz; Zuschauer: 378