Stendal/MTU. Am Sonntag haben sich der 1. FC Lok Stendal und der FC Grimma ein aufregendes Spiel geliefert. Das Ergebnis war ein 5:4 (2:3).

Das erste Tor fiel kurz nach dem Anstoß, als Kevin Werner für Grimma traf und nach nur neun Minuten die Gastgeber so ins Hintertreffen brachte. Das zweite Tor fiel kurz nach dem ersten Tor: Diesmal setzte Robin Spreitzer den Ball ins Netz (23.).

23. Minute: 1. FC Lok Stendal mit 0:2 im Rückstand

Der 1. FC Lok Stendal hinkte zwei Tore hinterher. Und dann klappte es aber noch: Philipp-Maik Witte traf in Minute 30. Eine ernsthafte Bedrohung stellte das für die Grimmaer aber zunächst nicht dar. Sie reagierten und hatten weiterhin die Nase vorn. Werner schoss und traf in der 40. Spielminute ein weiteres Mal. Die Stendaler nahmen aber nochmal Anlauf. Niclas Buschke schoss und traf in Spielminute 41, gefolgt von Rosario Schulze (49.). Gleichstand. Die Grimmaer revanchierten sich jedoch und gingen wieder in Führung. Tommy Kind traf in der 55. Minute. Die Stendaler blieben ihnen auf den Fersen. Witte versenkte den Ball in der 77. Minute zum zweiten Mal. Spielstand 4:4.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 19.10.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Stendal

Wettbewerb: NOFV-Oberliga Süd

Spieltag: 9

In den letzten Spielminuten kam es dann noch zu einem Erfolg: Es fehlten lediglich vier Minuten bis zum Abpfiff, als Witte den Ball erneut hinter die gegnerische Linie bugsierte und damit den Sieg für das Aufgebot aus Stendal sicherte (86.).

Aufstellung und Statistik: 1. FC Lok Stendal – FC Grimma

1. FC Lok Stendal: Meichuk – Knoblich, Mahrhold, Masuth, Schleicher, Buschke, Witte (90. Barrie), Schulze, Ilchenko, Kaschlaw (72. Scheffler), Schaarschmidt

FC Grimma: Cap – Ziffert, Markus (46. Katzenberger), Janz, Rieger, Hübner (59. Öner), Vogel, Werner, Pistol, Kind (85. Mattheus), Spreitzer

Tore: 0:1 Kevin Werner (9.), 0:2 Robin Spreitzer (23.), 1:2 Philipp-Maik Witte (30.), 1:3 Kevin Werner (40.), 2:3 Niclas Buschke (41.), 3:3 Rosario Schulze (49.), 3:4 Tommy Kind (55.), 4:4 Philipp-Maik Witte (77.), 5:4 Philipp-Maik Witte (86.); Schiedsrichter: Paul Baudis (Sondershausen); Assistenten: Konrad Götze, Leon Maximilian Metz; Zuschauer: 378