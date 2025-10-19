Stendal/MTU. Nach einem fesselnden Match haben sich der 1. FC Lok Stendal und der FC Grimma am Sonntag 5:4 (2:3) getrennt.

Schon kurz nach Anpfiff schoss Kevin Werner das erste Tor und brachte die Gastgeber in Rückstand (9.). Das zweite Tor fiel schon wenige Minuten nach dem ersten: Diesmal setzte Robin Spreitzer den Ball ins Netz (23.).

1. FC Lok Stendal hinkt 0:2 hinterher – Minute 23

Der 1. FC Lok Stendal war zwei Tore im Rückstand. Und dann klappte es aber noch: Philipp-Maik Witte traf in der 30. Spielminute. Eine wirkliche Bedrohung erwuchs den Grimmaern daraus zunächst nicht. Sie reagierten und behielten weiterhin die Oberhand. Werner schoss und traf in Minute 40 noch einmal. Es wollte den Grimmaern jedoch nicht gelingen, die Gegner abzuschütteln. Niclas Buschke schoss und traf in Spielminute 41, gefolgt von Rosario Schulze (49.). Gleichstand. Der FC Grimma konnte nochmal dagegen halten und spielte sich wieder in den Vordergrund: Tommy Kind schoss und traf in der 55. Spielminute. Die Stendaler blieben ihnen auf den Fersen. Witte schoss und traf in Minute 77 noch einmal. Spielstand 4:4.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 19.10.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Stendal

Wettbewerb: NOFV-Oberliga Süd

Spieltag: 9

In den letzten Spielminuten kam es dann noch zu einem Torerfolg: Es fehlten nur noch vier Minuten bis zum Abpfiff, als Witte den Ball erneut ins gegnerische Tor bugsierte und damit den Sieg für das Team aus Stendal sicherte (86.).

Aufstellung und Statistik: 1. FC Lok Stendal – FC Grimma

1. FC Lok Stendal: Meichuk – Schleicher, Mahrhold, Kaschlaw (72. Scheffler), Schaarschmidt, Ilchenko, Schulze, Masuth, Knoblich, Buschke, Witte (90. Barrie)

FC Grimma: Cap – Hübner (59. Öner), Ziffert, Spreitzer, Kind (85. Mattheus), Janz, Vogel, Pistol, Rieger, Werner, Markus (46. Katzenberger)

Tore: 0:1 Kevin Werner (9.), 0:2 Robin Spreitzer (23.), 1:2 Philipp-Maik Witte (30.), 1:3 Kevin Werner (40.), 2:3 Niclas Buschke (41.), 3:3 Rosario Schulze (49.), 3:4 Tommy Kind (55.), 4:4 Philipp-Maik Witte (77.), 5:4 Philipp-Maik Witte (86.); Schiedsrichter: Paul Baudis (Sondershausen); Assistenten: Konrad Götze, Leon Maximilian Metz; Zuschauer: 378