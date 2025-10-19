Einen 5:4 (2:3)-Heimsieg gegen den FC Grimma fuhr der 1. FC Lok Stendal am 9. Spieltag der Fußball-NOFV-Oberliga Süd ein.

Stendal/MTU. Der 1. FC Lok Stendal und der FC Grimma haben sich am Sonntag in einem aufregenden Match gemessen und trennten sich 5:4 (2:3).

Der erste Treffer wurde kurz nach dem Anstoß erzielt, als Kevin Werner für Grimma traf und nach nur neun Minuten die Gastgeber so ins Hintertreffen brachte. Danach verging nur wenig Zeit, bis das zweite Tor durch Robin Spreitzer (23.) erzielt wurde.

1. FC Lok Stendal hinkt 0:2 hinterher – Minute 23

Der 1. FC Lok Stendal hinkte zwei Tore hinterher bis es Ihnen gelang, dem Gegner etwas entgegenzusetzen: Philipp-Maik Witte versenkte den Ball in der 30. Minute. Gefährlich wurde die Situation für die Grimmaer zunächst nicht. Sie konterten und bauten ihren Vorsprung zum 1:3 aus. Werner versenkte den Ball in Minute 40 zum zweiten Mal. Die Stendaler blieben ihnen auf den Fersen. Niclas Buschke versenkte den Ball in Minute 41, gefolgt von Rosario Schulze (49.). Gleichstand. Die Grimmaer konnten sich jedoch revanchieren und wieder die Führung ergattern. Tommy Kind schoss und traf in der 55. Minute. Die Stendaler blieben ihnen auf den Fersen. Witte schoss und traf in der 77. Spielminute zum zweiten Mal. Spielstand 4:4.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 19.10.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Stendal

Wettbewerb: NOFV-Oberliga Süd

Spieltag: 9

In den letzten Spielminuten kam es dann noch zu einem Erfolg: Es fehlten nur noch vier Minuten bis zum Abpfiff, als Witte den Ball erneut über die Torlinie bugsierte und damit den Sieg für das Aufgebot aus Stendal sicherte (86.).

Aufstellung und Statistik: 1. FC Lok Stendal – FC Grimma

1. FC Lok Stendal: Meichuk – Ilchenko, Buschke, Knoblich, Witte (90. Barrie), Schulze, Mahrhold, Schaarschmidt, Kaschlaw (72. Scheffler), Masuth, Schleicher

FC Grimma: Cap – Janz, Spreitzer, Markus (46. Katzenberger), Ziffert, Vogel, Hübner (59. Öner), Werner, Rieger, Pistol, Kind (85. Mattheus)

Tore: 0:1 Kevin Werner (9.), 0:2 Robin Spreitzer (23.), 1:2 Philipp-Maik Witte (30.), 1:3 Kevin Werner (40.), 2:3 Niclas Buschke (41.), 3:3 Rosario Schulze (49.), 3:4 Tommy Kind (55.), 4:4 Philipp-Maik Witte (77.), 5:4 Philipp-Maik Witte (86.); Schiedsrichter: Paul Baudis (Sondershausen); Assistenten: Konrad Götze, Leon Maximilian Metz; Zuschauer: 378