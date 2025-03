Dem 1. FC Magdeburg II. glückte es am 20. Spieltag der Fußball-NOFV-Oberliga Süd, den FC Einheit Rudolstadt mit 3:1 (1:0) zu besiegen. 18 Zuschauer waren live dabei.

Magdeburg/MTU. Ein erfolgreiches Spiel hat sich am Samstag den 18 Besuchern der Avnet Arena N.-Pl.2 geboten. Die Magdeburger setzten sich souverän mit 3:1 (1:0) gegen die Gäste aus Rudolstadt durch. Schiri Ronny Walter (Hartha) hatte alle Hände voll zu tun. Alles in allem acht Karten inklusive drei Platzverweise verteilte der Unparteiische in dieser hitzigen Partie.

Nach 16 Minuten schoss Jason Ceka das erste Tor und brachte die Gäste in Rückstand. Das Gegentor konnten die Rudolstädter in der zweiten Halbzeit nachlegen: Diesmal setzte Maximilian Schlegel den Ball ins Netz und verwandelte den verdienten Strafstoß für sein Team in ein 1:1.

1:1 im Duell zwischen 1. FC Magdeburg II. und FC Einheit Rudolstadt – Minute 64

Unentschieden. Magdeburgs Albert Frank Millgramm konnte seinem Team in Minute 86 jedoch einen Vorsprung verschaffen.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 08.03.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Magdeburg

Wettbewerb: NOFV-Oberliga Süd

Spieltag: 20

Unmittelbar darauf gelang es Millgramm, den Ball erneut ins Netz zu befördern und den Vorsprung seines Teams zum 3:1 zu festigen (89.). Die Gegner vom 1. FC Magdeburg II. beendeten die Partie mit einer Roten Karte (93.). Die Magdeburger haben sich somit Platz zwei gesichert.

Aufstellung und Statistik: 1. FC Magdeburg II. – FC Einheit Rudolstadt

1. FC Magdeburg II.: Kampa – Stalmach (66. Mergner), Birk, Korsch (66. Millgramm), Nadjombe (90. Schulze), Dzogovic, Jürgen, Hoffmann (46. Frenzel), Pfennig (90. Henze), Ceka, Kamm

FC Einheit Rudolstadt: Bresemann – Barth, Rühling, Riemer, Häußer (76. Seturidze), Schlegel, Veleski (70. Floßmann), Siegel, Krahnert, Wachs, Lüdicke

Tore: 1:0 Jason Ceka (16.), 1:1 Maximilian Schlegel (64.), 2:1 Albert Frank Millgramm (86.), 3:1 Albert Frank Millgramm (89.); Schiedsrichter: Ronny Walter (Hartha); Assistenten: Mirko Eckart, Lucas Leihkauf; Zuschauer: 18