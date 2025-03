Der 1. FC Magdeburg II. erzielte am 20. Spieltag der Fußball-NOFV-Oberliga Süd vor 18 Fußballfans einen klaren 3:1 (1:0)-Sieg gegen den FC Einheit Rudolstadt.

Magdeburg/MTU. Ein erfolgreiches Heimspiel hat sich am Samstag den 18 Besuchern der Avnet Arena N.-Pl.2 geboten. Die Magdeburger setzten sich souverän mit 3:1 (1:0) gegen die Gäste aus Rudolstadt durch. Schiedsrichter Ronny Walter (Hartha) verteilte während des Spiels etliche Karten. Insgesamt acht Karten inklusive drei Platzverweise verteilte der Spielleiter in dieser chaotischen Partie.

Jason Ceka (1. FC Magdeburg II.) netzte 16 Minuten nach Spielstart als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung. Erst nach dem Seitenwechsel konnten sich die Rudolstädter revanchieren: In Minute 64 wurde das Gegentor via Strafstoß durch Maximilian Schlegel erzielt.

1:1 im Duell zwischen 1. FC Magdeburg II. und FC Einheit Rudolstadt – 64. Minute

Unentschieden. Magdeburgs Albert Frank Millgramm konnte seinem Team in Minute 86 jedoch einen Vorsprung verschaffen.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 08.03.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Magdeburg

Wettbewerb: NOFV-Oberliga Süd

Spieltag: 20

Schon drei Spielminuten später konnte Millgramm (Magdeburg) den Ball erneut über die Linie bringen (89.). Mit 3:1 gingen die Magdeburger als Sieger vom Platz. Die Gegner vom 1. FC Magdeburg II. beendeten die Partie mit einer Roten Karte (93.). Die Magdeburger sicherten sich somit Platz zwei.

Aufstellung und Statistik: 1. FC Magdeburg II. – FC Einheit Rudolstadt

1. FC Magdeburg II.: Kampa – Korsch (66. Millgramm), Nadjombe (90. Schulze), Birk, Kamm, Pfennig (90. Henze), Hoffmann (46. Frenzel), Jürgen, Dzogovic, Ceka, Stalmach (66. Mergner)

FC Einheit Rudolstadt: Bresemann – Barth, Rühling, Wachs, Häußer (76. Seturidze), Siegel, Schlegel, Riemer, Lüdicke, Krahnert, Veleski (70. Floßmann)

Tore: 1:0 Jason Ceka (16.), 1:1 Maximilian Schlegel (64.), 2:1 Albert Frank Millgramm (86.), 3:1 Albert Frank Millgramm (89.); Schiedsrichter: Ronny Walter (Hartha); Assistenten: Mirko Eckart, Lucas Leihkauf; Zuschauer: 18