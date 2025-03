Am 20. Spieltag der Fußball-NOFV-Oberliga Süd konnte sich der 1. FC Magdeburg II. vor 18 Fußballfans über einen soliden 3:1 (1:0)-Sieg gegen den FC Einheit Rudolstadt freuen.

Magdeburg/MTU. Ein erfolgreiches Heimspiel hat sich am Samstag den 18 Besuchern der Avnet Arena N.-Pl.2 geboten. Die Magdeburger waren den Gästen aus Rudolstadt mit 3:1 (1:0) souverän überlegen. Schiedsrichter Ronny Walter (Hartha) sah sich gezwungen, im Spiel zahlreiche Verwarnungen auszusprechen. Insgesamt acht Karten inklusive drei Platzverweise kamen in dieser chaotischen Partie zum Einsatz.

In Minute 16 schoss Jason Ceka das erste Tor und brachte die Gäste ins Schwitzen. Die Magdeburger konterten in der zweiten Halbzeit. Diesmal war Maximilian Schlegel der Torschütze und verwandelte den verdienten Strafstoß für sein Team in ein 1:1 (64.).

Unentschieden. Magdeburgs Albert Frank Millgramm konnte seinem Team in Minute 86 jedoch einen Vorsprung verschaffen.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 08.03.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Magdeburg

Wettbewerb: NOFV-Oberliga Süd

Spieltag: 20

Der letzte Treffer folgte kurz danach, als Millgramm den Ball erneut über die Torlinie bugsierte und so den Abstand zum 3:1 erweiterte (89.). Damit war der Sieg der Magdeburger gesichert. Die Gegner vom 1. FC Magdeburg II. beendeten die Partie mit einer Roten Karte (93.). Die Magdeburger sicherten sich somit Platz zwei.

Aufstellung und Statistik: 1. FC Magdeburg II. – FC Einheit Rudolstadt

1. FC Magdeburg II.: Kampa – Kamm, Nadjombe (90. Schulze), Birk, Jürgen, Hoffmann (46. Frenzel), Pfennig (90. Henze), Dzogovic, Stalmach (66. Mergner), Ceka, Korsch (66. Millgramm)

FC Einheit Rudolstadt: Bresemann – Wachs, Riemer, Lüdicke, Krahnert, Veleski (70. Floßmann), Siegel, Häußer (76. Seturidze), Barth, Rühling, Schlegel

Tore: 1:0 Jason Ceka (16.), 1:1 Maximilian Schlegel (64.), 2:1 Albert Frank Millgramm (86.), 3:1 Albert Frank Millgramm (89.); Schiedsrichter: Ronny Walter (Hartha); Assistenten: Mirko Eckart, Lucas Leihkauf; Zuschauer: 18