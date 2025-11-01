Für den 1. SC 1911 Heiligenstadt endete der 11. Spieltag der Fußball-NOFV-Oberliga Süd auf dem eigenen Platz ohne Punkte. Die Mannschaft verlor gegen den 1. FC Lok Stendal mit 2:3 (0:2).

Heilbad Heiligenstadt/MTU. Am Samstag haben sich der 1. SC 1911 Heiligenstadt und der 1. FC Lok Stendal ein packendes Duell geliefert. Das Ergebnis war ein 2:3 (0:2).

Niclas Buschke (1. FC Lok Stendal) netzte 20 Minuten nach Spielstart als Erster ein und brachte die Gastgeber in Rückstand. Während des Spiels griff der Schiri in die Tasche. Der 1. SC 1911 Heiligenstadt kassierte einmal Gelb (35.). Das zweite Tor ließ nicht lange auf sich warten: Diesmal setzte Ian Werner Scheffler den Ball ins Netz.

1. SC 1911 Heiligenstadt liegt 0:2 zurück – Minute 41

Im weiteren Spielverlauf griff der Schiri nochmals in die Tasche. Der 1. SC 1911 Heiligenstadt kassierte noch einmal Gelb. Der 1. FC Lok Stendal hielt sich ebenfalls nicht zurück. Eine Gelbe Karte für das Team von Jörn Schulz. Und auch Tor Nummer drei konnte der heim-Torwart nicht verhindern (72.). Der Vorsprung des 1. FC Lok Stendal schien uneinholbar.Doch die Mannschaft um Trainer Benedikt Seipel kämpfte weiter und in Minute 75 gelang Maciej Wolanski endlich der langersehnte Gegentreffer. Von neuem Elan beflügelt, holte das Team nach und nach auf. Für den Ausgleich sollte es jedoch nicht mehr reichen. Spielstand 3:1 für den 1. FC Lok Stendal.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 01.11.2025, 13.30 Uhr

Austragungsort: Heilbad Heiligenstadt

Wettbewerb: NOFV-Oberliga Süd

Spieltag: 11

Nur fünf Minuten vor Schluss gelang es Fabian Schnellhardt, den Ball ins Netz zu befördern (85.). Um zum Rivalen aufzuschließen reichte es jedoch nicht mehr. In Spielminute 86 handelte sich der 1. SC 1911 Heiligenstadt noch eine Gelbe Karte ein.

Aufstellung und Statistik: 1. SC 1911 Heiligenstadt – 1. FC Lok Stendal

1. SC 1911 Heiligenstadt: Stankovic – Michalek, Göbel (43. Jeschke), Berger, Wilhelm, Gorges, Schnellhardt, Vogt, Abdoul Aziz, Wolanski, Köhler (71. Henkel)

1. FC Lok Stendal: Poser – Witte (83. Salge), Knoblich, Schulze, Ilchenko, Kohl, Masuth, Scheffler (81. Schleicher), Mahrhold, Schaarschmidt, Buschke

Tore: 0:1 Niclas Buschke (20.), 0:2 Ian Werner Scheffler (41.), 0:3 Rosario Schulze (72.), 1:3 Maciej Wolanski (75.), 2:3 Fabian Schnellhardt (85.); Schiedsrichter: Fabien Schlecht (Leipzig); Assistenten: Florian Ordon, Leon-Phillip Dastych; Zuschauer: 430