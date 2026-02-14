Der 1. SC 1911 Heiligenstadt hatte am Samstag kein Glück und ergab sich in der Fußball-NOFV-Oberliga Süd-Partie gegen die SG Union Sandersdorf mit 1:3 (1:1).

1. SC 1911 Heiligenstadt unterliegt auf dem heimischen Platz mit 1:3 gegen SG Union Sandersdorf

Heilbad Heiligenstadt/MTU. Vor 204 Zuschauern hat sich das Team von Benedikt Seipel mit 1:3 (1:1) gegen Sandersdorf eine Niederlage eingestehen müssen.

Marius Ihbe (SG Union Sandersdorf) netzte nur drei Minuten nach Spielbeginn als Erster ein und brachte die Gastgeber in Rückstand. Die Sandersdorfer konterten in der 39. Spielminute. Diesmal war Maciej Wolanski der Torschütze.

1:1 für 1. SC 1911 Heiligenstadt und SG Union Sandersdorf – 39. Minute

In der 57. Minute griff der Schiri in die Tasche. Die SG Union Sandersdorf steckte einmal Gelb ein. Unentschieden. Sandersdorfs Dennis Brunner konnte seinem Team in Minute 75 jedoch einen Vorsprung verschaffen.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 14.02.2026, 13.30 Uhr

Austragungsort: Heilbad Heiligenstadt

Wettbewerb: NOFV-Oberliga Süd

Spieltag: 17

In den folgenden Minuten griff der Schiri erneut in die Tasche. Der 1. SC 1911 Heiligenstadt musste einmal Gelb hinnehmen, zusätzlich zu einer Gelben Karte, die sich die Spieler bereits eingehandelt hatten.

Auf den letzten Drücker, vier Minuten vor Abpfiff, konnte Maximilian Scheibe (Sandersdorf) den Ball über die Linie bringen (86.). Mit 3:1 gingen die Sandersdorfer als Sieger vom Platz. In Spielminute 91 handelte sich die SG Union Sandersdorf noch eine Gelbe Karte ein.

Aufstellung und Statistik: 1. SC 1911 Heiligenstadt – SG Union Sandersdorf

1. SC 1911 Heiligenstadt: Stankovic – Voilenko, Schnellhardt, Stashenko (78. Fiedler), Ruprecht (78. Tavares), Von Breitenbuch, Gorges (28. Pietsch), Wolanski, Göbel, Bako (72. Wilhelm), Köhler

SG Union Sandersdorf: Räthel – Sponholz, Seifert, Exner (90. Nakano), Scheibe, Walter (90. Jauck), Ihbe (90. Sauer), Hamella, Brunner, Mehnert, Schnabel

Tore: 0:1 Marius Ihbe (3.), 1:1 Maciej Wolanski (39.), 1:2 Dennis Brunner (75.), 1:3 Maximilian Scheibe (86.); Schiedsrichter: Carl Wundram (Flöha); Assistenten: John Bartsch, Philipp Schubert; Zuschauer: 204