Fußball-NOFV-Oberliga Süd: Am Samstag war der 1. SC 1911 Heiligenstadt gegenüber dem FC Grimma machtlos und wurde mit 0:3 (0:1) vom Platz gefegt.

1. SC 1911 Heiligenstadt verliert auf dem heimischen Platz mit 0:3 gegen FC Grimma

Heilbad Heiligenstadt/MTU. Vor 344 Zuschauern hat sich das Team von André Thüne mit 0:3 (0:1) gegen Grimma geschlagen geben müssen.

Die Partie blieb lange Zeit ausgeglichen. Erst nach 28 Minuten schoss Julian Luis Janz das erste Tor und brachte die Gastgeber in Rückstand. Im Laufe der folgenden Minuten musste der Schiedsrichter eingreifen. Der FC Grimma musste zweimal Gelb hinnehmen (35.). In der zweiten Halbzeit setzte Grimma noch einen drauf: In Minute 56 wurde ein weiteres Tor durch Tommy Kind erzielt.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 27.09.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Heilbad Heiligenstadt

Wettbewerb: NOFV-Oberliga Süd

Spieltag: 7

1. SC 1911 Heiligenstadt sieht sich 0:2 im Rückstand – Minute 56

Im weiteren Spielverlauf griff der Schiri erneut in die Tasche. Der 1. SC 1911 Heiligenstadt musste einmal Gelb hinnehmen. Der FC Grimma hielt sich ebenfalls nicht zurück. Eine Gelbe Karte für das Team von René Behring.

Nur acht Minuten vor Schluss gelang es Kind, den Ball erneut ins Netz zu befördern und den Vorsprung seines Teams zum 0:3 auszubauen (82.).

Aufstellung und Statistik: 1. SC 1911 Heiligenstadt – FC Grimma

1. SC 1911 Heiligenstadt: Stankovic – Vogt (46. Wilhelm), Jeschke, Fiedler (67. Rohner), Pietsch, Schnellhardt, Bako, Gorges (13. M. Lerch), Möhlhenrich, Göbel, Wolanski

FC Grimma: Cap – Rieger, Janz, Kind, Vogel, Spreitzer, Hübner, Pistol, Kaba (46. Seidl), Wächtler (46. Markus), Ziffert (72. Mattheus)

Tore: 0:1 Julian Luis Janz (28.), 0:2 Tommy Kind (56.), 0:3 Tommy Kind (82.); Schiedsrichter: Johann Schwarz (Berlin); Assistenten: Thimo Henrik Welk, Marcel Mallassa; Zuschauer: 344