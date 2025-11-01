Eine Niederlage für den 1. SC 1911 Heiligenstadt besiegelte den 11. Spieltag der Fußball-NOFV-Oberliga Süd. Im heimischen Stadion unterlag die Elf gegen den 1. FC Lok Stendal mit 2:3 (0:2).

Heilbad Heiligenstadt/MTU. Nach einem packenden Spiel haben sich der 1. SC 1911 Heiligenstadt und der 1. FC Lok Stendal am Samstag 2:3 (0:2) getrennt.

In Minute 20 schoss Niclas Buschke das erste Tor und brachte die Gastgeber in Rückstand. Während des Spiels griff der Schiri in die Tasche. Der 1. SC 1911 Heiligenstadt steckte einmal Gelb ein (35.). Die Stendaler waren aber noch nicht fertig: Vier Minuten vor der Halbzeitpause wurde das zweite Tor durch Ian Werner Scheffler erzielt.

1. SC 1911 Heiligenstadt sieht sich 0:2 im Rückstand – 41. Minute

Innerhalb der folgenden Minuten griff der Schiri zum wiederholten Male in die Tasche. Der 1. SC 1911 Heiligenstadt steckte noch einmal Gelb ein. Der 1. FC Lok Stendal hielt sich ebenfalls nicht zurück. Eine Gelbe Karte für das Team von Jörn Schulz. Und auch Tor Nummer drei konnte der heim-Torwart nicht verhindern (72.). Der Vorsprung des 1. FC Lok Stendal schien uneinholbar.Doch die Mannschaft um Trainer Benedikt Seipel kämpfte weiter und in Minute 75 gelang Maciej Wolanski endlich der langersehnte Gegentreffer. Von neuem Elan beflügelt, holte das Team nach und nach auf. Für den Ausgleich sollte es jedoch nicht mehr reichen. Spielstand 3:1 für den 1. FC Lok Stendal.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 01.11.2025, 13.30 Uhr

Austragungsort: Heilbad Heiligenstadt

Wettbewerb: NOFV-Oberliga Süd

Spieltag: 11

Auf den letzten Drücker, fünf Minuten vor dem Schlusspfiff, konnte Fabian Schnellhardt (heim) den Ball über die Linie bringen (85.). Es glückte allerdings nicht mehr, den Vorsprung der Gegner aufzuholen. In Spielminute 86 handelte sich der 1. SC 1911 Heiligenstadt noch eine Gelbe Karte ein.

Aufstellung und Statistik: 1. SC 1911 Heiligenstadt – 1. FC Lok Stendal

1. SC 1911 Heiligenstadt: Stankovic – Berger, Köhler (71. Henkel), Abdoul Aziz, Michalek, Wolanski, Gorges, Schnellhardt, Göbel (43. Jeschke), Wilhelm, Vogt

1. FC Lok Stendal: Poser – Knoblich, Witte (83. Salge), Schulze, Schaarschmidt, Kohl, Ilchenko, Scheffler (81. Schleicher), Buschke, Masuth, Mahrhold

Tore: 0:1 Niclas Buschke (20.), 0:2 Ian Werner Scheffler (41.), 0:3 Rosario Schulze (72.), 1:3 Maciej Wolanski (75.), 2:3 Fabian Schnellhardt (85.); Schiedsrichter: Fabien Schlecht (Leipzig); Assistenten: Florian Ordon, Leon-Phillip Dastych; Zuschauer: 430