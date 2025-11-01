Am 11. Spieltag der Fußball-NOFV-Oberliga Süd konnte sich der FC Einheit Rudolstadt vor 161 Fußballfans über einen soliden 2:0 (2:0)-Erfolg gegen den VfL Halle 96 freuen.

Rudolstadt/MTU. Die 161 Besucher des Städtisches Stadions haben am Samstag ein erfolgreiches Heimspiel verfolgt. Die Rudolstädter schlugen das Team aus Halle mit 2:0 (2:0) souverän.

Max Zerrenner (FC Einheit Rudolstadt) netzte 23 Minuten nach Anpfiff als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 01.11.2025, 13.30 Uhr

Austragungsort: Rudolstadt

Wettbewerb: NOFV-Oberliga Süd

Spieltag: 11

FC Einheit Rudolstadt führt in Minute 26 mit 2:0

Schon drei Spielminuten darauf konnte Justin Smyla (Rudolstadt) den Ball über die Linie bringen (26.). Mit 2:0 verließen die Rudolstädter den Platz als Sieger. Der FC Einheit Rudolstadt sicherte sich somit Platz vier.

Aufstellung und Statistik: FC Einheit Rudolstadt – VfL Halle 96

FC Einheit Rudolstadt: Bresemann – Schneider, Krahnert, Frackowiak, Bakavoli Mohammadi (74. Ensenbach), Zerrenner (82. Floßmann), Schlegel, Smyla, Rupprecht, Heß (88. Fadavi), Rühling

VfL Halle 96: Schmid – Jagatic (74. Hentsch), Pessel, Hüttig (86. Cabral), Oikonomidis, Jagupov, Haese, Marks, Lubsch, Kurti (60. Borval), Racine

Tore: 1:0 Max Zerrenner (23.), 2:0 Justin Smyla (26.); Zuschauer: 161