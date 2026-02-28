Am 19. Spieltag der Fußball-NOFV-Oberliga Süd durfte sich der FC Einheit Wernigerode vor 172 Fußballfans über einen soliden 2:0 (2:0)-Sieg gegen den FC Einheit Rudolstadt freuen.

Wernigerode/MTU. Die 172 Besucher des Mannsberg-Stadions haben am Samstag ein siegreiches Heimspiel verfolgt. Die Wernigeroder besiegten die Gäste aus Rudolstadt mit 2:0 (2:0) souverän.

Nyger Marley Hunter traf für den FC Einheit Wernigerode in Spielminute 21 und sicherte so dem Gastgeber einen Vorsprung.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 28.02.2026, 14.00 Uhr

Austragungsort: Wernigerode

Wettbewerb: NOFV-Oberliga Süd

Spieltag: 19

44. Minute: FC Einheit Wernigerode mit 2:0 Vorsprung

Kurz vor dem Pausenpfiff konnte Niclas Treu (Wernigerode) den Ball über die Linie bringen (44.). Mit 2:0 verließen die Wernigeroder den Platz als Sieger. Der FC Einheit Wernigerode sicherte sich somit Platz acht.

Aufstellung und Statistik: FC Einheit Wernigerode – FC Einheit Rudolstadt

FC Einheit Wernigerode: Lohse – Kuhnhold, Lisowski, J. Schmidt, Singbeil, Hunter (88. J. Schmidt), St. Louis (76. Raeck), Engelhardt (64. Farwig), Wersig, Taiwo (64. Schlichting), Treu (76. Radomski)

FC Einheit Rudolstadt: Bresemann – Floßmann, Ensenbach (46. Bakavoli Mohammadi), Smyla (46. Heß), Rühling, Schlegel, Starke, Kponton (46. Fadavi), Krahnert, Frackowiak (76. Schneider), Rupprecht

Tore: 1:0 Nyger Marley Hunter (21.), 2:0 Niclas Treu (44.); Schiedsrichter: Benjamin Seidl (Langenbernsdorf); Assistenten: Dirk Meißner, Brian Riekewald; Zuschauer: 172