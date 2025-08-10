Am 2. Spieltag der Fußball-NOFV-Oberliga Süd konnte sich der FC Einheit Rudolstadt vor 302 Fußballfans über einen soliden 2:0 (0:0)-Erfolg gegen den 1. FC Lok Stendal freuen.

Rudolstadt/MTU. Ein erfolgreiches Heimspiel hat sich am Sonntag den 302 Besuchern des Städtisches Stadions geboten. Die Rudolstädter setzten sich souverän mit 2:0 (0:0) gegen die Gäste aus Stendal durch.

In der ersten Hälfte des Spiels konnte keine der Mannschaften ein Tor für sich erkämpfen und so ging es mit 0:0 ohne Tore in die Pause.

Manfred Starke (FC Einheit Rudolstadt) netzte dann spät in Spielminute 75 ein und brachte den Gastgeber in Führung.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 10.08.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Rudolstadt

Wettbewerb: NOFV-Oberliga Süd

Spieltag: 2

FC Einheit Rudolstadt mit 2:0 vorne – Minute 90+3

Am Ende der Partie sollte es dem FC Einheit Rudolstadt noch einmal gelingen: Das Spiel war schon drei Minuten in der Nachspielzeit, als Sven Rupprecht den Ball ins gegnerische Tor bugsierte und so den Abstand zum 2:0 festigte (90.+3). Damit war der Triumph der Rudolstädter entschieden. In Spielminute 96 handelte sich der FC Einheit Rudolstadt noch eine Gelbe Karte ein. Der FC Einheit Rudolstadt hat sich somit Platz eins gesichert.

Aufstellung und Statistik: FC Einheit Rudolstadt – 1. FC Lok Stendal

FC Einheit Rudolstadt: Kunth – Smyla, Rühling, Rupprecht (90. Siegel), Starke (79. Bakavoli Mohammadi), Frackowiak, Heß (68. Floßmann), Stelzer, Krahnert (68. Ensenbach), Riemer (90. Schneider), Schlegel

1. FC Lok Stendal: Poser – Ilchenko, Schaarschmidt (81. Dzhurylo), Schleicher, Kohl, Salge, Witte (78. Konieczny), Schulze, Kaschlaw (78. Pfeiffer), Knoblich (78. Buschke), Stark

Tore: 1:0 Manfred Starke (75.), 2:0 Sven Rupprecht (90.+3); Schiedsrichter: Benjamin Seidl (Langenbernsdorf); Assistenten: John Bartsch, Sören Kosmale; Zuschauer: 302