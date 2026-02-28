Am 19. Spieltag der Fußball-NOFV-Oberliga Süd durfte sich der FC Einheit Wernigerode vor 172 Fußballfans über einen soliden 2:0 (2:0)-Sieg gegen den FC Einheit Rudolstadt freuen.

Wernigerode/MTU. Die 172 Besucher des Mannsberg-Stadions haben am Samstag ein erfolgreiches Heimspiel verfolgt. Die Wernigeroder schlugen die Gäste aus Rudolstadt mit 2:0 (2:0) souverän.

Nyger Marley Hunter (FC Einheit Wernigerode) netzte 21 Minuten nach Anpfiff als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 28.02.2026, 14.00 Uhr

Austragungsort: Wernigerode

Wettbewerb: NOFV-Oberliga Süd

Spieltag: 19

2:0 Vorsprung für FC Einheit Wernigerode – Minute 44

Noch in der ersten Spielhälfte fiel der finale Treffer der Partie. Kurz vor der Pause gelang es Niclas Treu, den Ball ins Netz zu befördern und den Vorsprung seines Teams zum 2:0 zu erweitern (44.). Die Wernigeroder sicherten sich somit Platz acht.

Aufstellung und Statistik: FC Einheit Wernigerode – FC Einheit Rudolstadt

FC Einheit Wernigerode: Lohse – Kuhnhold, Hunter (88. J. Schmidt), St. Louis (76. Raeck), Wersig, Lisowski, J. Schmidt, Taiwo (64. Schlichting), Treu (76. Radomski), Singbeil, Engelhardt (64. Farwig)

FC Einheit Rudolstadt: Bresemann – Kponton (46. Fadavi), Frackowiak (76. Schneider), Rühling, Starke, Floßmann, Ensenbach (46. Bakavoli Mohammadi), Smyla (46. Heß), Rupprecht, Schlegel, Krahnert

Tore: 1:0 Nyger Marley Hunter (21.), 2:0 Niclas Treu (44.); Schiedsrichter: Benjamin Seidl (Langenbernsdorf); Assistenten: Dirk Meißner, Brian Riekewald; Zuschauer: 172