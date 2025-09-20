Am 6. Spieltag der Fußball-NOFV-Oberliga Süd konnte sich der VfB Auerbach 1 vor 308 Zuschauern über einen soliden 2:0 (2:0)-Sieg gegen den Bischofswerdaer FV 1 freuen.

Auerbach/vogtl./MTU. Die 308 Besucher der Arena zur Vogtlandweide haben am Samstag ein erfolgreiches Heimspiel verfolgt. Die Auerbacher schlugen das Team aus Bischofswerda mit 2:0 (2:0) souverän.

Der erste Treffer fiel kurz nach dem Anstoß, als Max Roscher für Auerbach traf und nach nur sechs Minuten dem Gastgeber einen Vorteil sicherte.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 20.09.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Auerbach/vogtl.

Wettbewerb: NOFV-Oberliga Süd

Spieltag: 6

VfB Auerbach 1 führt mit 2:0 – 40. Minute

Kurz vor dem Pfiff konnte Felix Hache (Auerbach) den Ball mit einem Strafstoß über die Linie bringen (40.). Mit 2:0 verließen die Auerbacher den Platz als Sieger. Der VfB Auerbach 1 sicherte sich somit Platz sieben.

Aufstellung und Statistik: VfB Auerbach 1 – Bischofswerdaer FV 1

VfB Auerbach 1: Birke – Schardt (86. Weigel), Birkner, Kadric, Guzlajevs, Kaiser (55. Cermus), Hache, Spranger (55. Graf), Schmidt, Roscher, Bauer

Bischofswerdaer FV 1: Kiefer – Sobe (46. Reh), Stopp, Bürger, Weiß, Hecker (63. Scholze), Born, Rettig (78. Dolla), Scharfe, Scheunert (63. Baudisch), Hofmann

Tore: 1:0 Max Roscher (6.), 2:0 Felix Hache (40.); Schiedsrichter: Lucas Leihkauf (Plauen); Assistenten: Jennifer Steingräber, John Bartsch; Zuschauer: 308