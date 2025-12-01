Die VfB Germania Halberstadt errang am 14. Spieltag der Fußball-NOFV-Oberliga Süd vor 255 Fußballfans einen klaren 2:0 (0:0)-Sieg gegen den FSV Budissa Bautzen.

Halberstadt/MTU. Die 255 Besucher des Friedensstadions haben am Samstag ein erfolgreiches Heimspiel verfolgt. Die Halberstädter besiegten die Gäste aus Bautzen mit 2:0 (0:0) souverän.

Bevor das erste Tor fiel, vergab Schiri Leon Maximilian Metz (Erfurt) eine Gelbe Karte an die Gäste (51.). Diese Partie blieb in der ersten Halbzeit ohne Tore und die beiden Teams verabschiedeten sich 0:0 in die Pause.

Dann, 14 Spielminuten nach dem Beginn der zweiten Halbzeit, schoss Pascal Hackethal mit einem Strafstoß das erste Tor und brachte die Gäste in Rückstand (59.).

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 29.11.2025, 13.30 Uhr

Austragungsort: Halberstadt

Wettbewerb: NOFV-Oberliga Süd

Spieltag: 14

86. Minute: VfB Germania Halberstadt mit 2:0 Vorsprung

Innerhalb der folgenden Minuten musste der Schiedsrichter wieder intervenieren. Die VfB Germania Halberstadt kassierte einmal Gelb. Der FSV Budissa Bautzen hielt sich ebenfalls nicht zurück. Eine Rote Karte und damit einen Spieler weniger für das Team von Steve Dieske.

Nur vier Minuten vor Schluss gelang es Joel-Pascal Klaschka, den Ball ins Netz zu befördern und den Vorsprung seines Teams zum 2:0 zu erweitern (86.).

Aufstellung und Statistik: VfB Germania Halberstadt – FSV Budissa Bautzen

VfB Germania Halberstadt: Cichos – Hackethal, Rust, Stobbe, Kuffner Sandri (81. Boateng), Heinrich, Grzega, Huber, Kühnhardt (46. Klaschka), Zeidler, Ertmer (90. Hujdurovic)

FSV Budissa Bautzen: Herrmann – Hennig, Hentsch, Noack, Rohlik (83. Cellarius), Rohlik (90. Jurk), Orosz (76. Noack), Kloß (76. Hanisch), Gerhardi (83. Böhme), Käppler, Schröder

Tore: 1:0 Pascal Hackethal (59.), 2:0 Joel-Pascal Klaschka (86.); Schiedsrichter: Leon Maximilian Metz (Erfurt); Assistenten: Marko Wartmann, Ralf Schwethelm; Zuschauer: 255