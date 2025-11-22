Ein 2:2 (0:1)-Remis war das Resultat des Aufeinandertreffens von 1. SC 1911 Heiligenstadt und VfB Empor Glauchau am 13. Spieltag der Fußball-NOFV-Oberliga Süd.

Heilbad Heiligenstadt/MTU. Der 1. SC 1911 Heiligenstadt und der VfB Empor Glauchau haben sich am Samstag in einer packenden Aufholjagd gemessen und trennten sich 2:2 (0:1).

Am Ende einer trefferlosen ersten Halbzeit wurden die Fans in der Nachspielzeit doch noch mit einem Tor belohnt, als Lucien Hertel für Glauchau traf und nach einer ersten Halbzeit ohne Treffer in Nachspielminute 1 dann die Gastgeber so ins Hintertreffen brachte. Das zweite Tor folgte kurz nach dem ersten Tor: Diesmal setzte Luis Werrmann den Ball ins Netz (60.).

60. Minute: 1. SC 1911 Heiligenstadt mit 0:2 im Rückstand

heim lag 0:2 zurück. In Minute 69 jedoch wendete sich das Blatt: Jannik Jeschke startete zum Gegenangriff, schoss und traf. 1:2.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 22.11.2025, 13.30 Uhr

Austragungsort: Heilbad Heiligenstadt

Wettbewerb: NOFV-Oberliga Süd

Spieltag: 13

Unmittelbar darauf gelang es Kristian Bako, den Ball ins Netz zu befördern und so den Ausgleich für die heimer zu erlangen (70.).

Aufstellung und Statistik: 1. SC 1911 Heiligenstadt – VfB Empor Glauchau

1. SC 1911 Heiligenstadt: Stankovic – Schnellhardt, Berger, Göbel, Wolanski, Bako (88. Gümpel), Gorges, Wilhelm, Köhler, Vogt (59. Jeschke), Möhlhenrich

VfB Empor Glauchau: Ebersbach – Hertel (85. Gaida), Werrmann (79. Seidel), Ullmann, Mack (65. Rühling), Barth, Hähnel, Knoll, Albustin, Riesen, Anger

Tore: 0:1 Lucien Hertel (45.+1), 0:2 Luis Werrmann (60.), 1:2 Jannik Jeschke (69.), 2:2 Kristian Bako (70.); Schiedsrichter: Albert Lehmann (Dessau-Roßlau); Assistenten: Julius Weiser, Max Grünwoldt; Zuschauer: 217