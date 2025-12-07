Für den Gastgeber SG Union Sandersdorf endete das Duell mit dem VfB Empor Glauchau am 15. Spieltag der Fußball-NOFV-Oberliga Süd mit einer 2:2 (0:0)-Punkteteilung.

Sandersdorf/MTU. Am Sonntag haben sich die SG Union Sandersdorf und der VfB Empor Glauchau eine packende Aufholjagd geliefert. Das Ergebnis war ein 2:2 (0:0).

Diese Partie blieb in der ersten Halbzeit ohne Treffer und die Teams verabschiedeten sich 0:0 in die Pause.

Dann, zwölf Spielminuten nach dem Start der zweiten Halbzeit, schoss Dennis Brunner das erste Tor und brachte die Gäste ins Schwitzen (57.). Die Sandersdorfer legten bald darauf mit einem zweiten Treffer nach. Wieder war Brunner der Torschütze (65.).

Doppelpack von Dennis Brunner bringt SG Union Sandersdorf 2:0 in Führung – 65. Minute

Ärgerlicherweise, aber zunächst ohne Folgen, lenkte der Sandersdorfer den Ball in der 86. Minute unglücklich ins eigene Tor. Spielstand 2:1 für die SG Union Sandersdorf.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 07.12.2025, 13.00 Uhr

Austragungsort: Sandersdorf

Wettbewerb: NOFV-Oberliga Süd

Spieltag: 15

Am Ende des Duells sollte es dem VfB Empor Glauchau noch einmal gelingen: Das Spiel war schon vier Minuten in der Nachspielzeit, als Florian Hähnel den Ball ins gegnerische Tor bugsierte und noch den Ausgleich für das Glauchauer Team erzielte (90.+4).

Aufstellung und Statistik: SG Union Sandersdorf – VfB Empor Glauchau

SG Union Sandersdorf: Räthel – Brunner, Exner (84. Choschnau), Farkas (55. Scheibe), Sponholz, Schnabel (84. Jauck), Ihbe, Hamella, Nakano, Mehnert (84. Stashenko), Sauer (56. Walter)

VfB Empor Glauchau: Ebersbach – Ullmann, Werrmann, Bochmann, Barth, Hähnel, Albustin, Knoll (80. Thiam), Riesen (80. Bernhardt), Anger (65. Degel), Rühling (65. Hertel)

Tore: 1:0 Dennis Brunner (57.), 2:0 Dennis Brunner (65.), 2:1 Lennart Pascal Jauck (86.), 2:2 Florian Hähnel (90.+4); Schiedsrichter: Thimo Henrik Welk (Berlin); Assistenten: Johann Schwarz, Frederic Schecker; Zuschauer: 48