Ein 2:2 (0:0)-Unentschieden war das Resultat des Aufeinandertreffens von SG Union Sandersdorf und VfB Empor Glauchau am 15. Spieltag der Fußball-NOFV-Oberliga Süd.

Sandersdorf/MTU. Nach einer spannenden Aufholjagd haben sich die SG Union Sandersdorf und der VfB Empor Glauchau am Sonntag 2:2 (0:0) getrennt.

Diese Partie blieb in der ersten Hälfte des Spiels torlos und die beiden Teams verabschiedeten sich 0:0 in die Pause.

Dann, zwölf Minuten nach dem Seitenwechsel, schoss Dennis Brunner das erste Tor und brachte die Gäste ins Schwitzen (57.). Das zweite Tor folgte schon wenige Minuten nach dem ersten Tor: Erneut setzte Brunner den Ball ins Netz (65.).

Minute 65: SG Union Sandersdorf in Führung dank zwei Treffern von Dennis Brunner – 2:0

Ärgerlicherweise, aber zunächst ohne Folgen, lenkte der Sandersdorfer den Ball in der 86. Minute unglücklich ins eigene Tor. Spielstand 2:1 für die SG Union Sandersdorf.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 07.12.2025, 13.00 Uhr

Austragungsort: Sandersdorf

Wettbewerb: NOFV-Oberliga Süd

Spieltag: 15

Am Ende des Duells sollte es dem VfB Empor Glauchau noch einmal gelingen: Das Spiel war schon vier Minuten in der Nachspielzeit, als Florian Hähnel den Ball über die Torlinie bugsierte und noch den Ausgleich für das Glauchauer Team errang (90.+4).

Aufstellung und Statistik: SG Union Sandersdorf – VfB Empor Glauchau

SG Union Sandersdorf: Räthel – Farkas (55. Scheibe), Schnabel (84. Jauck), Ihbe, Sauer (56. Walter), Nakano, Exner (84. Choschnau), Hamella, Sponholz, Brunner, Mehnert (84. Stashenko)

VfB Empor Glauchau: Ebersbach – Rühling (65. Hertel), Ullmann, Werrmann, Riesen (80. Bernhardt), Barth, Knoll (80. Thiam), Hähnel, Bochmann, Anger (65. Degel), Albustin

Tore: 1:0 Dennis Brunner (57.), 2:0 Dennis Brunner (65.), 2:1 Lennart Pascal Jauck (86.), 2:2 Florian Hähnel (90.+4); Schiedsrichter: Thimo Henrik Welk (Berlin); Assistenten: Johann Schwarz, Frederic Schecker; Zuschauer: 48