Für den Gastgeber VfB 1921 Krieschow endete das Duell mit dem SC Freital am 7. Spieltag der Fußball-NOFV-Oberliga Süd mit einer 2:2 (0:1)-Punkteteilung.

Kolkwitz/MTU. Der VfB 1921 Krieschow und der SC Freital haben sich am Samstag in einem packenden Match gemessen und trennten sich 2:2 (0:1).

Bruno Schiemann (SC Freital) netzte 19 Minuten nach Spielstart als Erster ein und brachte die Gastgeber in Rückstand. Die Freitaler konterten in der zweiten Halbzeit. Diesmal war Martin Zurawsky der Torschütze (49.).

Minute 49 VfB 1921 Krieschow auf Augenhöhe mit SC Freital – 1:1

Unentschieden. Krieschows Steve Zizka konnte seinem Team in Minute 63 jedoch einen Vorsprung verschaffen.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 27.09.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Kolkwitz

Wettbewerb: NOFV-Oberliga Süd

Spieltag: 7

In der verbliebenen Spielzeit versuchten beide Teams durch Spielerwechsel nochmal neue Energie auf den Platz zu bringen. Toby Michalski kam rein für Leo Felgenträger und Bastian Dreßler für Alexander Bittroff. Auf der Gastseite sprangen Philip Weidauer für Robin Fluß und Finn Heidler für Bruno Schiemann ein. Eine Aktion, die sich für die Auswärtsmannschaft auszahlen sollte.

Das rettende Tor für den SC Freital fiel 29 Minuten nach der Pause, als Philip Weidauer den Ball aus einem Strafstoß hinter die gegnerische Linie bugsierte und noch den Ausgleich für das Freitaler Team erzielte (74.). Obwohl keine Tore mehr fielen, war der Rest des Spiels weiterhin spannend. Der VfB 1921 Krieschow wurde noch zweimal mit Gelb verwarnt. Die Gegner vom SC Freital beendeten die Partie mit zwei weiteren Gelben Karten. Die Kolkwitz sicherten sich somit Platz vier.

Aufstellung und Statistik: VfB 1921 Krieschow – SC Freital

VfB 1921 Krieschow: Mellack – Zurawsky, Pereira Rodrigues, Zizka (77. Hebler), Knechtel, Bittroff (70. Dreßler), Felgenträger (70. Michalski), Grimm, Raak, Pahlow (88. Seibt), Gerstmann (88. Stephan)

SC Freital: Kamenz – Michael (45. Herold), Wermann, Schiemann (68. Heidler), Menz, Frenzel, Schulze (90. Tänzer), Adler, Horschig, Von Brezinski, Fluß (68. Weidauer)

Tore: 0:1 Bruno Schiemann (19.), 1:1 Martin Zurawsky (49.), 2:1 Steve Zizka (63.), 2:2 Philip Weidauer (74.); Schiedsrichter: Willem Smakman (Ludwigslust); Assistenten: Ole Donner, Erik Wöllner; Zuschauer: 232