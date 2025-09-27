Am 7. Spieltag der Fußball-NOFV-Oberliga Süd erzielte der Heimverein VfB 1921 Krieschow gegen den SC Freital ein 2:2 (0:1)-Unentschieden.

Kolkwitz/MTU. Der VfB 1921 Krieschow und der SC Freital haben sich am Samstag in einem packenden Spiel gemessen und trennten sich 2:2 (0:1).

Bruno Schiemann (SC Freital) netzte 19 Minuten nach Spielstart als Erster ein und brachte die Gastgeber in Rückstand. Das Gegentor konnten die Kolkwitz in der zweiten Halbzeit nachlegen: Diesmal setzte Martin Zurawsky den Ball ins Netz.

VfB 1921 Krieschow Kopf an Kopf mit SC Freital – 1:1 in Minute 49

Unentschieden. Krieschows Steve Zizka konnte seinem Team in Minute 63 jedoch einen Vorsprung verschaffen.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 27.09.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Kolkwitz

Wettbewerb: NOFV-Oberliga Süd

Spieltag: 7

Beide Teams wechselten in der verbliebenen Spielzeit nochmal aus. Toby Michalski wurde für Leo Felgenträger eingesetzt und Bastian Dreßler für Alexander Bittroff. Auf der Gastseite räumten Robin Fluß für Philip Weidauer und Bruno Schiemann für Finn Heidler den Platz. Für die Auswärtsmannschaft sollte sich die Aktion lohnen.

29 Minuten nach der Halbzeitpause konnte Philip Weidauer (Freital) den Ball mit einem Strafstoß über die Linie bringen und noch den Ausgleich für Freital erreichen (74.). Obwohl keine Tore mehr fielen, war der Rest des Spiels weiterhin spannend. Der VfB 1921 Krieschow wurde noch zweimal mit Gelb verwarnt. Die Gegner vom SC Freital beendeten die Partie mit zwei weiteren Gelben Karten. Die Kolkwitz sicherten sich somit Platz vier.

Aufstellung und Statistik: VfB 1921 Krieschow – SC Freital

VfB 1921 Krieschow: Mellack – Knechtel, Zurawsky, Pereira Rodrigues, Bittroff (70. Dreßler), Grimm, Felgenträger (70. Michalski), Raak, Zizka (77. Hebler), Gerstmann (88. Stephan), Pahlow (88. Seibt)

SC Freital: Kamenz – Von Brezinski, Fluß (68. Weidauer), Wermann, Adler, Frenzel, Menz, Schulze (90. Tänzer), Schiemann (68. Heidler), Horschig, Michael (45. Herold)

Tore: 0:1 Bruno Schiemann (19.), 1:1 Martin Zurawsky (49.), 2:1 Steve Zizka (63.), 2:2 Philip Weidauer (74.); Schiedsrichter: Willem Smakman (Ludwigslust); Assistenten: Ole Donner, Erik Wöllner; Zuschauer: 232