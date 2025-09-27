Am 7. Spieltag der Fußball-NOFV-Oberliga Süd erzielte der Gastgeber VfB 1921 Krieschow gegen den SC Freital ein 2:2 (0:1)-Unentschieden.

Kolkwitz/MTU. Am Samstag haben sich der VfB 1921 Krieschow und der SC Freital ein packendes Duell geliefert. Das Ergebnis war ein 2:2 (0:1).

Bruno Schiemann traf für den SC Freital in Spielminute 19 und brachte so die Gastgeber ins Hintertreffen. Das Gegentor konnten die Kolkwitz in der zweiten Spielhälfte nachlegen: Diesmal setzte Martin Zurawsky den Ball ins Netz.

VfB 1921 Krieschow und SC Freital – 1:1 in Minute 49

Unentschieden. Krieschows Steve Zizka konnte seinem Team in Minute 63 jedoch einen Vorsprung verschaffen.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 27.09.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Kolkwitz

Wettbewerb: NOFV-Oberliga Süd

Spieltag: 7

In der verbliebenen Spielzeit versuchten beide Teams durch Spielerwechsel nochmal frische Impulse zu setzen. Toby Michalski ersetzte Leo Felgenträger und Bastian Dreßler kam rein für Alexander Bittroff. Auf der Gastseite sprangen Philip Weidauer für Robin Fluß und Finn Heidler für Bruno Schiemann ein. Eine Aktion, die sich für die Auswärtsmannschaft auszahlen sollte.

In Minute 74 fiel das letzte Tor der Partie. 29 Minuten nach der Pause gelang es Philip Weidauer, den Ball aus einem Strafstoß ins Netz zu befördern und so den Ausgleich für die Freitaler zu erreichen (74.). Obwohl keine Tore mehr fielen, war der Rest des Spiels weiterhin spannend. Der VfB 1921 Krieschow wurde noch zweimal mit Gelb verwarnt. Die Gegner vom SC Freital beendeten die Partie mit zwei weiteren Gelben Karten. Der VfB 1921 Krieschow sicherte sich somit Platz vier.

Aufstellung und Statistik: VfB 1921 Krieschow – SC Freital

VfB 1921 Krieschow: Mellack – Pahlow (88. Seibt), Pereira Rodrigues, Bittroff (70. Dreßler), Knechtel, Zizka (77. Hebler), Gerstmann (88. Stephan), Raak, Felgenträger (70. Michalski), Grimm, Zurawsky

SC Freital: Kamenz – Wermann, Frenzel, Menz, Schiemann (68. Heidler), Fluß (68. Weidauer), Adler, Von Brezinski, Schulze (90. Tänzer), Michael (45. Herold), Horschig

Tore: 0:1 Bruno Schiemann (19.), 1:1 Martin Zurawsky (49.), 2:1 Steve Zizka (63.), 2:2 Philip Weidauer (74.); Schiedsrichter: Willem Smakman (Ludwigslust); Assistenten: Ole Donner, Erik Wöllner; Zuschauer: 232