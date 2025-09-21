Für den Gastgeber VfL Halle 96 endete das Duell mit dem VfB Empor Glauchau am 6. Spieltag der Fußball-NOFV-Oberliga Süd mit einem 2:2 (0:1)-Unentschieden.

Halle/MTU. Am Sonntag haben sich der VfL Halle 96 und der VfB Empor Glauchau ein spannendes Duell geliefert. Das Ergebnis war ein 2:2 (0:1).

Das Spiel blieb lange Zeit ausgeglichen. Erst nach 34 Minuten schoss Florian Hähnel das erste Tor und brachte die Gastgeber ins Schwitzen. Die Glauchauer konterten in der zweiten Spielhälfte. Diesmal war Achilleas Oikonomidis der Torschütze (58.).

Unentschieden. Halles Benny Jan Haese konnte seinem Team in Minute 88 jedoch einen Vorsprung verschaffen.

Datum & Uhrzeit: 21.09.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Halle

Wettbewerb: NOFV-Oberliga Süd

Spieltag: 6

Schon zwei Spielminuten darauf konnte Marian Albustin (Glauchau) den Ball über die Linie bringen und noch den Ausgleich für Glauchau erreichen (90.). Der VfL Halle 96 rutschte auf Platz zwei.

Aufstellung und Statistik: VfL Halle 96 – VfB Empor Glauchau

VfL Halle 96: Schmid – Marks, Haese, Cabral, Hüttig, Oikonomidis (81. Emmerich), Bölke, Pessel, Kurti (66. Dierichen), Racine, Jagupov

VfB Empor Glauchau: Reissig – Anger, Sieber, Ullmann, Börner (75. Bernhardt), Mack (80. Bernert), Albustin, Hertel (66. Degel), Hähnel, Riesen, Mende (66. Bochmann)

Tore: 0:1 Florian Hähnel (34.), 1:1 Achilleas Oikonomidis (58.), 2:1 Benny Jan Haese (88.), 2:2 Marian Albustin (90.); Schiedsrichter: Nils Schröter (Nordhausen); Assistenten: Jason Poser, Nora Dieckmann; Zuschauer: 107