Der SC Freital errang am 6. Spieltag der Fußball-NOFV-Oberliga Süd vor 210 Zuschauern einen klaren 3:0 (1:0)-Sieg gegen die SG Union Sandersdorf.

Freital/MTU. Die 210 Besucher der WGF-Arena Stadion des Friedens haben am Samstag ein erfolgreiches Heimspiel verfolgt. Die Freitaler schlugen die Gäste aus Sandersdorf mit 3:0 (1:0) souverän.

Der erste Treffer wurde kurz nach Anpfiff erzielt, als Robin Fluß für Freital traf und nach nur neun Minuten dem Gastgeber einen Vorteil sicherte. Die Freitaler legten in der zweiten Spielhälfte nach. Diesmal war Jonas Adler der Torschütze (57.).

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 20.09.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Freital

Wettbewerb: NOFV-Oberliga Süd

Spieltag: 6

Minute 57: SC Freital baut Führung auf 2:0 aus

Beide Teams wechselten in der verbliebenen Spielzeit nochmal aus. Sandro Schulze wurde für Bruno Schiemann eingesetzt und Finn Heidler für Philip Weidauer. Auf der Gastseite räumte Pascal Sauer für Viktor Stashenko den Platz. Für die Hausherren sollte sich die Aktion lohnen.

In Minute 74 fiel das letzte Tor der Partie. 29 Minuten nach Anpfiff gelang es Finn Heidler, den Ball ins Netz zu befördern und den Vorsprung seiner Mannschaft zum 3:0 zu erweitern (74.). Die Freitaler sicherten sich somit Platz eins.

Aufstellung und Statistik: SC Freital – SG Union Sandersdorf

SC Freital: Kamenz – Wermann, Von Brezinski, Menz (83. Böcker), Weidauer (65. Heidler), Tänzer, Horschig, Schiemann (65. Schulze), Adler, Fluß (46. Frenzel), Herold (65. Michael)

SG Union Sandersdorf: Kamenz – Sauer (64. Stashenko), Brunner (81. Scheibe), Nakano (46. Walter), Hamella, Seifert, Farkas (46. Exner), Sponholz, Wonneberger, Jauck, Choschnau (81. Mehnert)

Tore: 1:0 Robin Fluß (9.), 2:0 Jonas Adler (57.), 3:0 Finn Heidler (74.); Schiedsrichter: André Blank (Schleid); Assistenten: Marvin Lautensack, Tim Annemüller; Zuschauer: 210