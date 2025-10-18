Am 9. Spieltag der Fußball-NOFV-Oberliga Süd konnte sich der VfB Auerbach 1 vor 305 Fußballfans über einen soliden 3:0 (0:0)-Erfolg gegen den FC Einheit Wernigerode freuen.

Auerbach/vogtl./MTU. Ein erfolgreiches Spiel hat sich am Samstag den 305 Besuchern der Arena zur Vogtlandweide geboten. Die Auerbacher setzten sich souverän mit 3:0 (0:0) gegen die Gäste aus Wernigerode durch.

In der ersten Hälfte des Spiels konnte keine der Mannschaften ein Tor für sich erspielen und so ging es mit 0:0 torlos in die Pause.

Cedric Graf (VfB Auerbach 1) netzte in der 6. Minute der zweiten Halbzeit (51.) als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung. Das zweite Tor fiel kurze Zeit nach dem ersten Tor: Diesmal setzte Pascal Holger Schardt den Ball ins Netz (61.).

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 18.10.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Auerbach/vogtl.

Wettbewerb: NOFV-Oberliga Süd

Spieltag: 9

VfB Auerbach 1 führt in Minute 61 mit 2:0

In der verbliebenen Spielzeit versuchten beide Teams durch Spielerwechsel nochmal neue Energie auf den Platz zu bringen. Vojtech Cermus kam rein für Max Roscher und Yannic Voigt für Tim Kaiser. Auf der Gastseite sprangen Jannis Lisowski für Ben Engelhardt und Lucas Pillich für Steven Raeck ein. Eine Aktion, die sich für die Hausherren auszahlen sollte.

31 Minuten nach der Pause konnte Vojtech Cermus (Auerbach) den Ball über die Linie bringen (76.). Mit 3:0 gingen die Auerbacher als Sieger vom Platz. Obwohl keine Tore mehr fielen, war der Rest des Spiels nicht langweilig. Der FC Einheit Wernigerode wurde noch einmal mit Gelb verwarnt. Die Gegner vom VfB Auerbach 1 beendeten die Partie mit zwei Gelben Karten. Die Auerbacher haben sich somit Platz acht gesichert.

Aufstellung und Statistik: VfB Auerbach 1 – FC Einheit Wernigerode

VfB Auerbach 1: Birke – Guzlajevs (90. Lippmann), Schardt, Hache (76. Weigel), Bauer, Kaiser (66. Voigt), Kadric, Graf (76. Spranger), Birkner, Roscher (66. Cermus), Schmidt

FC Einheit Wernigerode: Lohse – Pandyal (56. St. Louis), Dörnte (76. Radomski), Taiwo, Raeck (68. Pillich), Schmidt, Engelhardt (68. Lisowski), Hess, Singbeil, Hunter (76. Müller), Farwig

Tore: 1:0 Cedric Graf (51.), 2:0 Pascal Holger Schardt (61.), 3:0 Vojtech Cermus (76.); Schiedsrichter: Reinhard Meusel (Föritztal); Assistenten: Marvin Lautensack, Tim Annemüller; Zuschauer: 305