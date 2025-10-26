Der VfL Halle 96 erzielte am 10. Spieltag der Fußball-NOFV-Oberliga Süd vor 97 Zuschauern einen klaren 3:0 (0:0)-Sieg gegen den VFC Plauen.

Halle/MTU. Die 97 Besucher des Stadions am Zoo haben am Sonntag ein erfolgreiches Heimspiel verfolgt. Die Hallenser besiegten das Team aus Plauen mit 3:0 (0:0) souverän.

Diese Partie verlief in der ersten Hälfte des Spiels ohne Tore und die Teams verabschiedeten sich 0:0 in die Pause.

Zuerst sah es auch nach dem Seitenwechsel nicht besser aus. Doch dann schoss Jegor Jagupov das erste Tor und brachte die Gäste in Rückstand (77.). Danach dauerte es nicht lange, bis das zweite Tor durch Joel Marks (86.) erzielt wurde.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 26.10.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Halle

Wettbewerb: NOFV-Oberliga Süd

Spieltag: 10

VfL Halle 96 führt nach 86 Minuten 2:0

In der Nachspielzeit nutzte der VfL Halle 96 noch einmal die Gelegenheit. In der zweiten Spielminute konnte Marks (Halle) den Ball erneut über die Linie bringen (90.+2). Mit 3:0 verließen die Hallenser den Platz als Sieger. Der VfL Halle 96 hat sich somit Platz vier gesichert.

Aufstellung und Statistik: VfL Halle 96 – VFC Plauen

VfL Halle 96: Schmid – Marks, Bölke (88. Rümpler), Lubsch, Jagupov, Pessel, Haese, Kurti (64. Borval), Oikonomidis, Cabral, Emmerich (72. Hentsch)

VFC Plauen: Pischon – Haake, Habermann Passionoto, Hussain (64. Plank), Profis, Limmer, De Moura Beal, Martynets, Sponer, Schubert (83. Eren), Eichie (70. Kämpfer)

Tore: 1:0 Jegor Jagupov (77.), 2:0 Joel Marks (86.), 3:0 Joel Marks (90.+2); Schiedsrichter: Willem Smakman (Ludwigslust); Assistenten: Till Greve, Marco Semrau; Zuschauer: 97