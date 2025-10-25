Am 10. Spieltag der Fußball-NOFV-Oberliga Süd konnte sich der Bischofswerdaer FV 1 vor 161 Fußballfans über einen soliden 3:1 (0:0)-Erfolg gegen den 1. FC Lok Stendal freuen.

Bischofswerda/MTU. In einer unverhofften Wende hat der Bischofswerdaer FV 1 nach einem deutlichen Rückstand den 1. FC Lok Stendal mit einem 3:1 (0:0) bezwungen.

In der ersten Halbzeit konnte keine der Mannschaften ein Tor für sich erkämpfen und so ging es mit 0:0 ohne Tore in die Pause.

Philipp-Maik Witte (1. FC Lok Stendal) netzte in der 5. Minute der zweiten Spielhälfte (50.) als Erster ein und brachte die Gastgeber in Rückstand. Während des Spiels griff der Schiri in die Tasche. Der Bischofswerdaer FV 1 steckte einmal Gelb ein (57.). Die Stendaler konterten in kürzester Zeit. Diesmal war Johann Weiß der Torschütze (68.).

Unentschieden. Bischofswerdas Leon Noah Scholze konnte seinem Team in Minute 74 jedoch einen Vorsprung verschaffen.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 25.10.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Bischofswerda

Wettbewerb: NOFV-Oberliga Süd

Spieltag: 10

Im Laufe der folgenden Minuten griff der Schiri nochmals in die Tasche. Der 1. FC Lok Stendal kassierte zweimal Gelb.

Auf den letzten Drücker, in der 90. Minute konnte Scholze (Bischofswerda) den Ball erneut über die Linie bringen (90.). Mit 3:1 gingen die Bischofswerdaer als Sieger vom Platz. In Spielminute 90 handelte sich der 1. FC Lok Stendal noch eine Gelbe Karte ein. Der Bischofswerdaer FV 1 hat sich somit Platz elf gesichert.

Aufstellung und Statistik: Bischofswerdaer FV 1 – 1. FC Lok Stendal

Bischofswerdaer FV 1: Ziesche – Scharfe, Rettig, Fromm, Baudisch (55. Hecker), Bürger (88. Sobe), Krautschick (69. Goebel), Scholze, Hofmann, Born (88. Reh), Weiß

1. FC Lok Stendal: Poser – Kaschlaw (73. Scheffler), Mahrhold, Schleicher, Knoblich, Witte, Buschke, Masuth (81. Salge), Schulze, Ilchenko, Schaarschmidt

Tore: 0:1 Philipp-Maik Witte (50.), 1:1 Johann Weiß (68.), 2:1 Leon Noah Scholze (74.), 3:1 Leon Noah Scholze (90.); Schiedsrichter: Jonas Marx (Chorin); Assistenten: Enrico Großimlinghaus, Felix Schmidt; Zuschauer: 161