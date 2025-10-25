Am 10. Spieltag der Fußball-NOFV-Oberliga Süd konnte sich der RSV Eintracht 1949 vor 113 Zuschauern über einen soliden 3:1 (2:1)-Erfolg gegen den FC Einheit Wernigerode freuen.

Kleinmachnow/MTU. Ein erfolgreiches Spiel hat sich am Samstag den 113 Besuchern auf dem Sportplatz Dreilinden geboten. Die Brandenburger waren den Gästen aus Wernigerode mit 3:1 (2:1) souverän überlegen.

Das erste Tor wurde kurz nach Anpfiff erzielt, als Till Plumpe für RSV traf und nach nur zehn Minuten dem Gastgeber einen Vorteil sicherte. Die Brandenburger konterten in der 27. Spielminute. Diesmal war Gino Dörnte der Torschütze.

Unentschieden. RSVs Lukas Dirk-Andre Sommer konnte seinem Team in Minute 42 jedoch einen Vorsprung verschaffen.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 25.10.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Kleinmachnow

Wettbewerb: NOFV-Oberliga Süd

Spieltag: 10

Das letzte Tor der Partie fiel 15 Minuten nach der Halbzeitpause, als Endi Jupolli den Ball ins gegnerische Tor bugsierte und so den Abstand zum 3:1 festigte (60.). Damit war der Sieg der Brandenburger gesichert. In Spielminute 66 handelte sich der RSV Eintracht 1949 noch eine Gelbe Karte ein.

Aufstellung und Statistik: RSV Eintracht 1949 – FC Einheit Wernigerode

RSV Eintracht 1949: Brenn – Plumpe (72. Krüsemann), Kruska, Jupolli (72. Seeger), Steinborn (81. Yatkiner), Hellwig, Fron, Mustapha (46. Güllmeister), Samson, Sommer, Wurster (90. Koschembahr)

FC Einheit Wernigerode: Lohse – Taiwo (46. Hunter), Schmidt, Engelhardt, Pandyal (70. Raeck), Farwig, Dörnte (79. Radomski), Wersig, St. Louis (79. Schmidt), Hess (14. Pillich), Lisowski

Tore: 1:0 Till Plumpe (10.), 1:1 Gino Dörnte (27.), 2:1 Lukas Dirk-Andre Sommer (42.), 3:1 Endi Jupolli (60.); Schiedsrichter: Oliver Seib (Görlitz); Assistenten: Benjamin Arnold, Christopher Gentz; Zuschauer: 113