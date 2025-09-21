Am 6. Spieltag der Fußball-NOFV-Oberliga Süd konnte sich die VfB Germania Halberstadt vor 396 Zuschauern über einen soliden 3:1 (1:1)-Sieg gegen den 1. FC Lok Stendal freuen.

Halberstadt/MTU. Die 396 Besucher des Friedensstadions haben am Sonntag ein siegreiches Heimspiel verfolgt. Die Halberstädter schlugen die Gäste aus Stendal mit 3:1 (1:1) souverän.

Der erste Treffer wurde kurz nach Spielstart erzielt, als Marcel Kohn für Halberstadt traf und nach nur zehn Minuten dem Gastgeber einen Vorsprung sicherte. Die Halberstädter konterten in der Nachspielzeit der ersten Halbzeit mit dem zweiten Tor des Spiels. Diesmal war Niclas Buschke der Torschütze.

1:1 für VfB Germania Halberstadt und 1. FC Lok Stendal – 46. Minute

Unentschieden. Halberstadts Joel-Pascal Klaschka konnte seinem Team in Minute 54 jedoch einen Vorsprung verschaffen.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 21.09.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Halberstadt

Wettbewerb: NOFV-Oberliga Süd

Spieltag: 6

In Minute 73 fiel der finale Treffer der Partie. 28 Minuten nach der Pause gelang es Klaschka, den Ball erneut ins Netz zu befördern und den Vorsprung seiner Mannschaft zum 3:1 auszubauen (73.). Die VfB Germania Halberstadt hat sich somit Platz vier gesichert.

Aufstellung und Statistik: VfB Germania Halberstadt – 1. FC Lok Stendal

VfB Germania Halberstadt: Cichos – Hackethal, Ertmer, Klaschka (82. Zeidler), Rust, Heinrich, Boateng (90. Conrad), Grzega (90. Platz), Kohn, Huber (46. Kühnhardt), Hujdurovic (57. Kuffner Sandri)

1. FC Lok Stendal: Poser – Buschke, Witte, Kaschlaw, Knoblich (78. Grigo), Schleicher, Schaarschmidt, Stark, Ilchenko (82. Matiiv), Salge (78. Dzhurylo), Kohl

Tore: 1:0 Marcel Kohn (10.), 1:1 Niclas Buschke (45.+1), 2:1 Joel-Pascal Klaschka (54.), 3:1 Joel-Pascal Klaschka (73.); Schiedsrichter: Tim Haubenschild (Elstertrebnitz); Assistenten: Christine Weigelt, Ronny Walter; Zuschauer: 396