Bischofswerda/MTU. Im Spiel zwischen Bischofswerda und Stendal am vergangenen Samstag konnten die Hausherren nach einem Rückstand aufholen und den Gegner überflügeln. Das Match endete mit einem 3:1 (0:0)-Sieg für das Team aus Bischofswerda.

Diese Partie blieb in der ersten Hälfte des Spiels ohne Treffer und die Teams verabschiedeten sich 0:0 in die Pause.

Kurz nach dem Seitenwechsel schoss Philipp-Maik Witte das erste Tor und brachte die Gastgeber ins Schwitzen (50.). Während des Spiels musste der Schiedsrichter eingreifen. Der Bischofswerdaer FV 1 musste einmal Gelb hinnehmen (57.). Doch die Bischofswerdaer gaben sich nicht so leicht geschlagen: In Minute 68 wurde das Gegentor durch Johann Weiß erzielt.

Unentschieden. Bischofswerdas Leon Noah Scholze konnte seinem Team in Minute 74 jedoch einen Vorsprung verschaffen.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 25.10.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Bischofswerda

Wettbewerb: NOFV-Oberliga Süd

Spieltag: 10

In den folgenden Minuten griff der Schiri erneut in die Tasche. Der 1. FC Lok Stendal steckte zweimal Gelb ein.

In den letzten Spielminuten kam es dann noch zu einem Erfolg, als Scholze den Ball erneut über die Torlinie bugsierte und so den Abstand zum 3:1 erweiterte (90.). Damit war der Triumph der Bischofswerdaer entschieden. In Spielminute 90 handelte sich der 1. FC Lok Stendal noch eine Gelbe Karte ein. Die Bischofswerdaer sicherten sich somit Platz elf.

Aufstellung und Statistik: Bischofswerdaer FV 1 – 1. FC Lok Stendal

Bischofswerdaer FV 1: Ziesche – Bürger (88. Sobe), Krautschick (69. Goebel), Weiß, Scholze, Scharfe, Rettig, Born (88. Reh), Baudisch (55. Hecker), Fromm, Hofmann

1. FC Lok Stendal: Poser – Ilchenko, Mahrhold, Witte, Schaarschmidt, Schulze, Masuth (81. Salge), Knoblich, Buschke, Kaschlaw (73. Scheffler), Schleicher

Tore: 0:1 Philipp-Maik Witte (50.), 1:1 Johann Weiß (68.), 2:1 Leon Noah Scholze (74.), 3:1 Leon Noah Scholze (90.); Schiedsrichter: Jonas Marx (Chorin); Assistenten: Enrico Großimlinghaus, Felix Schmidt; Zuschauer: 161