Rudolstadt/MTU. Der FC Einheit Rudolstadt und der Bischofswerdaer FV 1 haben sich am Sonntag in einem packenden Spiel gemessen und trennten sich 3:3 (1:0).

Das Spiel blieb lange Zeit ausgeglichen. Erst nach 24 Minuten schoss Maximilian Schlegel mit einem Strafstoß das erste Tor und brachte die Gäste in Rückstand. Erst nach dem Seitenwechsel konnten sich die Bischofswerdaer revanchieren: In Minute 47 wurde das Gegentor durch Tony Reh erzielt.

1:1 für FC Einheit Rudolstadt und Bischofswerdaer FV 1 – Minute 47

Die Mannschaften waren gleich auf. Die Rudolstädter legten vor und errangen sich einen Vorsprung. Maximilian Schlegel versenkte den Ball in der 74. Spielminute noch einmal per Strafstoß. So leicht ließen sich die Bischofswerdaer nicht abhängen. Jonas Krautschick versenkte den Ball in Spielminute 78. Zum Leidwesen seines Teams lenkte der Bischofswerdaer den Ball in der 88. Minute unglücklich ins eigene Tor. Spielstand 3:2 für den FC Einheit Rudolstadt.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 11.05.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Rudolstadt

Wettbewerb: NOFV-Oberliga Süd

Spieltag: 27

Am Ende der Partie sollte es dem Bischofswerdaer FV 1 noch einmal gelingen: Das Spiel war schon fünf Minuten in der Nachspielzeit, als Fromm den Ball erneut ins gegnerische Tor bugsierte und den Ausgleich für das Bischofswerdaer Team erzielte (90.+5). In Spielminute 95 handelte sich der Bischofswerdaer FV 1 noch eine Gelbe Karte ein.

Aufstellung und Statistik: FC Einheit Rudolstadt – Bischofswerdaer FV 1

FC Einheit Rudolstadt: Bresemann – Wachs (78. Floßmann), Rupprecht (90. Lüdicke), Riemer, Krahnert, Schlegel, Barth, Ensenbach (86. Häußer), Stelzer, Giebel, Baumann

Bischofswerdaer FV 1: Kiefer – Weiß (75. Achtenberg), Zizka, Krautschick, Scharfe, Rettig (83. Schiemann), Stopp, Reh, Fromm, Bürger, Hofmann

Tore: 1:0 Maximilian Schlegel (24.), 1:1 Tony Reh (47.), 2:1 Maximilian Schlegel (74.), 2:2 Jonas Krautschick (78.), 3:2 Paul Fromm (88.), 3:3 Paul Fromm (90.+5); Schiedsrichter: Fabio Stemmler (Potsdam); Assistenten: Enrico Großimlinghaus, Artwin Archut; Zuschauer: 185