Die 155 Besucher des Städtisches Stadions haben am Sonntag ein erfolgreiches Heimspiel verfolgt. Die Rudolstädter besiegten die Gäste aus Freital mit 4:0 (0:0) deutlich.

Bevor das erste Tor fiel, vergab Schiri Nils Böhme (Zossen) eine Gelbe Karte an die Gäste (33.). Das Spiel blieb in der ersten Halbzeit torlos und die beiden Teams verabschiedeten sich 0:0 in die Pause.

Kurz nach dem Anpfiff der zweiten Halbzeit schoss Maximilian Schlegel mit einem Strafstoß das erste Tor und brachte die Gäste ins Schwitzen (53.). Danach ging es vergleichsweise schnell, bis ein weiteres Tor durch Liam Floßmann (60.) erzielt wurde.

60. Minute: FC Einheit Rudolstadt baut Führung auf 2:0 aus

In den folgenden Minuten griff der Schiri nochmals in die Tasche. Der FC Einheit Rudolstadt steckte jetzt einmal Gelb ein. Der Siegeszug der Rudolstädter brach nicht ab. Minute 70: Rudolstadt traf ein weiteres Mal. Diesmal netzte Ron Wachs ein.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 25.05.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Rudolstadt

Wettbewerb: NOFV-Oberliga Süd

Spieltag: 29

Auf den letzten Drücker, eine Minute vor Abpfiff, konnte Marco Riemer (Rudolstadt) den Ball über die Linie bringen (89.). Mit 4:0 verließen die Rudolstädter den Platz als Sieger.

Aufstellung und Statistik: FC Einheit Rudolstadt – SC Freital

FC Einheit Rudolstadt: Geenen – Barth, Schlegel (77. Siegel), Giebel, Floßmann (87. Lüdicke), Rupprecht (73. Kuhn), Krahnert, Baumann, Wachs, Riemer, Stelzer

SC Freital: Iffland – Böcker, Hennig, Tänzer, Von Brezinski, Adler, Frenzel (67. Genausch), Michael, Heidler (77. Wermann), Fluß (77. Bayer), Herold (67. Wuchrer)

Tore: 1:0 Maximilian Schlegel (53.), 2:0 Liam Floßmann (60.), 3:0 Ron Wachs (70.), 4:0 Marco Riemer (89.); Schiedsrichter: Nils Böhme (Zossen); Assistenten: Steen Mühlenbeck, Carsten Fox; Zuschauer: 155